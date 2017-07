Baas Telecom Italia krijgt vertrekpremie van 25 miljoen euro

Topman Flavio Cattaneo van Telecom Italia is met het concern een vertrekpremie overeengekomen van 25 miljoen euro. Hij is al de tweede bestuursvoorzitter in nog geen anderhalf jaar die wegens onenigheid het veld moet ruimen bij het Italiaanse telecombedrijf.

Cattaneo was in aanvaring gekomen met grootaandeelhouder Vivendi over de te volgen strategische koers. Het Franse mediaconcern is bezig om Telecom Italia helemaal in zijn greep te krijgen. Cattaneo stond pas sinds maart vorig jaar aan het roer. Zijn voorganger Marco Patuano had zijn functie ook al neergelegd na een ruzie met Vivendi.

Enige echte obstakel dat het vertrek van Cattaneo nog in de weg kon staan, was de extreem hoge vertrekbonus waarop hij recht zou hebben. Die had volgens zijn contract eigenlijk kunnen oplopen tot zo’n 50 miljoen euro in aandelen en contanten, afhankelijk van de mate waarin het bedrijf later nog aan eerder gestelde financiële doelstellingen zou voldoen.