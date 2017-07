Eén gaat op reis met mensen met het syndroom van Down

Eén gaat voor een nieuw programma op avontuur met mensen die het syndroom van Down hebben. Dieter Coppens zegt zijn ‘Copy Beest’ vaarwel en gaat mee als presentator. Het concept doet verdacht veel denken aan ‘Zonnekinderen’.

In het nieuwe programma, dat nog ­titelloos door het leven gaat, maken een aantal mensen met het syndroom van Down samen een grote trip. Het programma focust op hun avonturen en ervaringen. Kort door de bocht klinkt de formule enigszins bekend in de oren, want in 2004 en 2006 maakte Eén nog het gelijkaardige Zonnekinderen. Toen waren louter kinderen met een mentale handicap gekozen om mee op reis te gaan, en was er ook geen presentator.

De keuze voor Dieter Coppens is verrassend. Hij ontpopte zich de voorbije twee seizoenen op Eén als de nieuwe dierenvriend van Vlaanderen. In Copy Beest was immers elke week te zien hoe mens en dier, onder leiding van Dieter, samen bijzondere uitdagingen tot een goed einde brachten. Zo zweefde hij nog met een stel ganzen over de Antwerpse haven.

Meer dan genoeg werk

De plannen voor dit nieuwe programma zijn nog heel pril. Na afloop van Copy Beest in de lente, waarvan voorlopig geen nieuw seizoen meer in de steigers staat, was er nog geen uitzicht op nieuw televisiewerk. Maar dat verontrustte Coppens niet erg. Televisie maken is immers niet zijn core business. “Ik ben grafisch ontwerper en werk al lange tijd als zelfstandige. Ik ontwikkel logo’s, brochures, tijdschriften, … Maar dat werk stond de voorbije maanden op een laag pitje”, vertelde hij onlangs al in deze krant.

Alweer met neef Mathias

Na Copy Beest had Dieter het wel even gehad met beesten. “Ze zeggen dat je nooit programma’s mag maken met beesten, en ik kan dat beamen. Dieren zijn zo onvoorspelbaar.”

Het Eén-programma over de reis zal worden gemaakt door Roses Are Blue, het nieuwe productiehuis van Dieters neef Mathias Coppens. Hun professionele band gaat al ver terug in de tijd. In 2003 maakten ze voor het toenmalige Kanaal 2 de roadmovie De Poolreizigers, waarin ze met amper geld op zak dwars door Noord- en Zuid-Amerika reisden. Later werd Dieter het gezicht van het interviewprogramma Hello Goodbye op VTM, en presenteerde hij een jongerenprogramma op het ter ziele gegane OP12. Ook was hij een van de interviewers in het Eén-programma Manneken Pis, waarin hij in 2014 buitenlandse toeristen in België ging opzoeken in hun thuisland.

Het nieuwe programma zal in elk ­geval bijdragen tot meer diversiteit op het scherm. Hoewel in de beheersovereenkomst daarover geen streefcijfer is afgesproken, bleek het afgelopen jaar slechts 0,9 procent van de mensen op het VRT-scherm een beperking te hebben. Het resultaat is in de loop van 2018 te zien op Eén.