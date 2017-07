Céline Dion vindt nieuwe liefde bij 17 jaar jongere danser

Céline Dion (49) straalt weer. Lange, sombere maanden kostte het haar om de dood van haar man en soulmate René Angélil te verwerken, maar nu zou ze opnieuw de liefde hebben gevonden. Bij een 17 jaar jongere Spaanse danser die in haar shows optreedt.

De voorbije dagen is Céline Dion in Parijs op stap gegaan met Pepe Muñoz, een jongeman die nog bij Cirque du Soleil en in de musical Cats danste. Die beelden lijken de speculaties te bevestigen als zou er sinds begin dit jaar iets moois zijn gegroeid tussen de Canadese zangeres en de 32-jarige danser uit haar showgezelschap. Dion en Muñoz werden al op verschillende plaatsen samen gesignaleerd, van gezellige dinertjes tot modeshows.

Pepe Muñoz Foto: Photo News

Voor Dion komt de nieuwe liefde na een zware periode. Op 14 januari overleed haar man René Angélil (73), de vaderfiguur die haar sinds haar 12de bijstond in de harde wereld van de showbizz. René werd meer dan een manager, hij werd haar grote liefde. Dion verkocht 230 miljoen platen en hun gezamenlijke fortuin werd op een klein miljard geschat. Hun zoon René-Charles werd in 2001 geboren, in 2010 volgde de tweeling Eddy en Nelson. Maar in 1999 werd bij René keelkanker vastgesteld. Hij genas, maar herviel in 2014, met noodlottige afloop begin 2016.

Anderhalf jaar later lijkt er aan de rouw van Dion een einde te kunnen ­komen.