Naast de refs die op fysiek vlak niet door de testen raakten, is er ook nog het geval Erik Lambrechts. De 42-jarige ref, nota bene één van de acht semiprofs, zakte voor de theoretische test, waarvoor hij 7 op 10 moest halen. Lambrechts had 6 op 10. Nochtans zijn die vragen niet zó moeilijk. We kregen er enkele doorgespeeld.