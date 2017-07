Inbrekers verpesten wittebroodsweken van pas getrouwd koppel

Waregem / Aalst - In de winkel van het pas getrouwde koppel Thomas De Luyck en Julie-Pascale Veranneman werd maandagnacht ingebroken. Dankzij een alerte buur sloegen de daders op de vlucht zonder buit. “Verschrikkelijk, zeker in onze wittebroodsweken.”

De voordeur van de winkel overspannen met een groot spandoek met daarop ‘pas getrouwd, nu van mama meme maken’, de garage barricaderen en confetti in de brievenbus. De buren en klanten van de jonge zaakvoerders van de buutwinkel ’t Hoekske hadden er alles aan gedaan om het pasgetrouwde koppel met open warmen te verwelkomen. De Waregemse Julie-Pascale Veranneman (21) trouwde op 14 februari dit jaar met Aalstenaar Thomas De Luyck (20) op het stadhuis. Maar het grote trouwfeest was zaterdag. Na twee dagen feestgedruis kwam het koppel, dat in Aalst woont, gisterenmorgen terug naar hun winkel die ze samen runnen. “Het was echt mooi om hier zo toe te komen. Het is fantastisch mooi dat onze buren en klanten zo met ons meeleven.”

Maar toen de zaakvoerders hun winkel wilden binnengaan, sloeg de feeststemming volledig om. “Onze zijdeur stond open. We dachten eerst nog dat de bakker vergeten was om de deur dicht te trekken. Maar dan hoorden we dat vier jonge kerels met een kap over hun hoofd geprobeerd hadden om in te breken. Dan sta je wel meteen weer met je voeten op de grond”, zucht het koppel.

Briefje aan winkel

De vier jonge inbrekers sloegen maandag rond middernacht toe. Een buurman had het lawaai gehoord en was naar buiten gegaan om zijn vuilniszakken buiten te zetten. Toen de inbrekers de man zagen sloegen ze direct op de vlucht. “Dat bewijst nog maar eens wat een goede buren wij hebben”, zegt het koppel. “Het is echt eng om te weten dat ze ons hebben proberen te bestelen. En we vermoeden dat ze ons met opzet hebben uitgekozen, want we hadden een briefje uitgehangen dat de winkel uitzonderlijk dicht was door ons trouwfeest. Het is erg dat ze daar zelfs geen respect voor hebben.”

Meer beveiliging

“Gelukkig raakten ze niet binnen, want alleen al met de sloffen sigaretten hadden ze ons voor 3.000 euro kunnen bestelen. Dat ging een ramp geweest zijn. Wij moeten allebei van deze zaak leven en na een plezant, maar ook duur trouwfeest, zou het heel moeilijk geweest zijn om zoiets te boven te komen”, vertelt Julie-Pascale. Zij nam in oktober vorig jaar de buurtwinkel over van haar ouders die de zaak achttien jaar runden. “Mijn ouders hebben nooit dieven over de vloer gehad. Wij zijn pas begonnen en het is al van dat. En zeker als je zo uit een heel tof weekend komt, is dat niet fijn. Het zal toch wel een tijdje duren voor we weer gerust onze winkel gaan afsluiten. Maar we gaan ons zeker niet laten doen. We gaan onze winkel nog meer beveiligen en uiteraard nog genieten van onze wittebroodsweken. We laten ons goed gevoel niet verbrodden door inbrekers”, besluit het koppel.