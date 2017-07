Red Flames kunnen niet stunten tegen Nederland en zijn uitgeschakeld op het EK

De Red Flames hebben er voor gestreden, maar konden geen tweede keer stunten op dit EK. Tegen de Oranje Leeuwinnen, zoals het vrouwenteam van Nederland genoemd wordt, maakten de Flames in de tweede helft wel een achterstand ongedaan, maar met een gelukje ging Nederland wel met de zege lopen. Het eindigde 1-2 in Tilburg, waardoor het EK voor de Belgische vrouwen er op zit.

Never change a winning team, zo wist Red Flames-bondscoach Ives Serneels maar al te goed. De elf meisjes die Noorwegen opzij hadden gezet met 0-2, stonden dan ook weer tussen de lijnen voor deze eerste Derby van de Lage Landen op een EK. Met Tessa Wullaert en Janice Cayman voorin en aanjager Davina Philtjens vanop de flanken dus.

De Red Flames begonnen met grinta aan de wedstrijd, maar moesten daarna al snel het initiatief aan het meer ervaren Nederland laten. Vooral Chanice Van de Sanden legde de Flames het vuur aan de schenen, maar een doelpunt vloeide daar in het openingskwartier niet uit. Miedema knalde de beste kans over het doel van doelvrouw Odeurs.

Weinig doelkansen, wel veel strijd. Dat was het credo van de eerste helft, waar Coutereels en Dekkers stevig met elkaar in botsing kwamen. Beide vrouwen konden gelukkig verder spelen, na een dikke tien minuten oplapwerk. Coutereels ging daarna echter wel in de fout, ze trapte de doorgebroken Groenen duidelijk onderuit in de zestien: penalty voor Nederland. Spitse zette zich achter de bal en faalde niet: 0-1 voor de Oranje Leeuwinnen. De Flames probeerden nog voor de rust te reageren, maar bleven steken in goede bedoelingen.

Foto: AFP

Bondscoach Serneels gooide aan het begin van de tweede helft de 17-jarige Davinia Vanmechelen tussen de lijnen voor Coutereels, en die aanvallende instelling loonde. Tien minuten ver in de tweede helft knalde Janice Cayman dé kans van de match over doel, van dichtbij kon ze een goede voorzet van Tessa Wullaert helaas niet laag houden.

Lucky goals

Tessa Wullaert heeft echter een goede trap in de benen, en dat toonde de sterspeelster van de Red Flames vijf minuten later. Wullaert wilde een afvallende bal opnieuw in de zestien gooien, maar zag tot haar eigen verbazing de bal in de winkelhaak binnen dwarrelen: 1-1 voor de Flames met nog een halfuur op de klok, het geloof was weer helemaal aanwezig.

Foto: Isosport

De Leeuwinnen leken wel verlamd door het doelpunt dat uit de lucht kwam vallen, maar de Flames konden hun momentum niet kapitaliseren. Een tweede doelpunt hing in de lucht... maar werd een kwartier voor tijd gescoord door Nederland. Martens infiltreerde de Belgische zestien en trapte via het been van Jacques de bal met heel wat geluk over Odeurs in doel. 1-2 voor Nederland en het einde van de droom voor de Belgische vrouwen. In Noorwegen - Denemarken stond het namelijk 0-1, waardoor de Flames nog tweemaal moesten scoren. Dat lukte helaas niet, al kwam Tessa Wullaert wel nog dicht bij de gelijkmaker. De spits zag haar krachtig schot bij het ingaan van de extra tijd nog net van onder de lat gehaald door de Nederlandse goalie...

Daardoor zijn de Flames uitgeschakeld op dit EK na de groepsfase. Maar de Flames hebben zich wel getoond op hun eerste grote toernooi. Het was dan wel niet “Flames for history”, zoals de hashtag op sociale media luidde, maar de Flames voetbalden zich wel in het collectieve geheugen van voetbalminnend België.

Foto: BELGA