Artsen vragen verplicht medisch dossier, De Block vreest voor keuzevrijheid van patiënt

Meer dan drie op de tien Vlamingen hebben nog steeds geen Globaal Medisch Dossier bij een huisarts. Daarin staan belangrijke zaken bij zoals vaccinaties of resultaten van vorige onderzoeken. De Orde der Artsen wil de dossiers nu verplichten.

Elke Belg zou verplicht moeten worden een vaste huisarts aan te duiden die in een dossier belangrijke informatie bijhoudt over zijn of haar gezondheid. Dat zegt de Orde der Artsen in een nieuw advies. Uit cijfers van de ziekteverzekering blijkt dat – meer dan tien jaar na de start van het systeem – ruim vier op de tien Belgen nog steeds geen Globaal Medisch Dossier hebben. In Vlaanderen gaat het om bijna een derde van de patiënten. Vooral jongeren onder de 25 jaar hinken achterop.

De aanmaak ervan is nochtans gratis. Wie zo’n dossier heeft, betaalt bovendien een derde minder uit eigen zak voor sommige consultaties. Op medisch vlak zijn er ook grote voordelen, zegt ­Michel Deneyer van de Orde. “Pas als ook de huisarts van wacht of specialisten in het ziekenhuis over juiste en volledige informatie beschikken, kunnen ze patiënten optimaal behandelen.”

Op de spoed bijvoorbeeld blijkt het soms moeilijk om problemen met nieuwe medicatie te vermijden of te voorspellen. Dat kan alleen als de dokter weet welke pillen een patiënt al neemt. Maar die informatie is niet altijd voorhanden. Gegevens over voorbije onderzoeken zijn nodig om te voorkomen dat ze onnodig twee keer gebeuren.

Misbruik

De oproep van de Orde lokt gemengde reacties uit. Ze krijgt de steun van spoedartsen en van het Syndicaat voor Vlaamse Huisartsen. Maar Marc Moens van artsensyndicaat BVAS vindt de voorstellen te verregaand. Hij waarschuwt voor misbruik van de gegevens. De Orde vindt dat huisdokters ook de plicht moeten krijgen een samenvatting op te stellen van het medisch dossier, die up-to-date te houden en digitaal beschikbaar te maken voor andere artsen. Daar bestaan al systemen voor maar die worden volgens de Orde te weinig gebruikt. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) wil geen verplichting. Onder meer dankzij de financiële voordelen, stijgt het aantal Vlamingen met een Globaal Medisch Dossier jaar na jaar. Bovendien zou een verplichting een belemmering zijn van de vrijheid van patiënten om ten alle tijde te kiezen welke dokter hen behandelt.