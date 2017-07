Red Flames in tranen na uitschakeling: “Gelijkspel was verdiend geweest”

De Red Flames hebben de kwartfinales van het EK niet bereikt na een 1-2 nederlaag tegen Nederland. Het einde van een droom voor de nationale vrouwenploeg, na het laatste fluitsignaal lieten de Flames hun tranen dan ook de vrije loop. “Een gelijkspel was verdiend geweest, vond doelpuntenmaker Tessa Wullaert na afloop.

“Dit is echt balen”, begon Tessa Wullaert haar relaas na de wedstrijd. “We waren heel goed begonnen en Nederland had schrik van ons in die eerste helft. Maar dan was er die botsing met Coutereels en was iedereen geschrokken. Bij het domme penaltydoelpunt ging het moraal naar beneden, maar de 1-1 in de tweede helft gaf ons wel een boost. Bij dat doelpunt heb ik mezelf ook wel verrast. Eerlijk: het was een voorzet, maar de bal gaat er wel mooi in.”

“Uiteindelijk waren we niets geweest met een gelijkspel, dus kan ik ook niet tevreden zijn met mijn goal”, vond Wullaert. “Maar een gelijkspel was verdiend geweest, we kunnen onszelf niet verwijten.”

Justin Odeurs: “Hadden gelijkspel verdiend”

“We hebben een goede wedstrijd gespeeld”, aldus doelvrouw Justin Odeurs, die ook aan het wenen was na afloop. “We moesten tegen Nederland alles op alles zetten en dat hebben we ook gedaan. Het is spijtig dat we zo verliezen. Ik ben fier op mijn team, want we hebben ons niets te verwijten.”

De wedstrijd lag even stil na de botsing tussen Coutereels en Dekker. “Het is niet makkelijk als je tijdens de wedstrijd je linksachter verliest, maar we hebben ons nadien goed bijeen geraapt en scoorden ook. Die 1-2 van Nederland? Ik zag hoe Martens de verdediging sloopte. Het blok was goed, maar doordat de bal afweek, was ik geklopt. Ik stond anders goed gepositioneerd. Een gelijkspel had ons geen kwalificatie opgeleverd, maar we hadden het wel verdiend. Of we met opgeheven hoofd het veld verlieten? We kunnen terugblikken op een geslaagd toernooi!”

Aline Zeler: “Dit komt hard aan”

Het is moeilijk om te beschrijven hoe ik me nu voel, ik besef pas dat het toernooi voorbij is. Natuurlijk ben ik teleurgesteld, want dit komt hard aan. Dit was onze eerste ervaring met zo’n toernooi, nu moeten we verder doen en groeien als ploeg. Nederland heeft natuurlijk meer ervaring en maakte het eerste doelpunt, dat is altijd belangrijk in zo’n wedstrijd. Wij maakten een paar individuele fouten, maar in de tweede helft waren we goed. Of we de wedstrijd anders konden aanpakken? Dat weet ik niet. We zullen samen naar oplossingen moeten zoeken voor de toekomst.”

Bondscoach Serneels: “Fier dat ik hun coach ben”

“Mijn speelsters zijn blijven gaan, ook al wisten ze dat Denemarken op voorsprong stond”, vertelde bondscoach Ives Serneels na de met 1-2 verloren wedstrijd tegen Nederland op de slotspeeldag in groep A. “Mentaal zat het dus goed, ik ben fier dat ik hun coach ben. Naast de goeie mentaliteit zat het ook conditioneel goed. Er is hier iets ontstaan dat we moeten meenemen naar de toekomst. We moeten ook naar andere landen kijken hoe klassespelers opgeleid worden en stappen zetten met onze federatie.”

Tegen Nederland werden de Flames op hun waarde geklopt. “We waren goed aan de wedstrijd begonnen. De eerste tien à vijftien minuten konden we druk zetten. Nadien kwam Nederland dankzij hun individuele kwaliteiten in de wedstrijd en toen kregen we het moeilijker. Bij ons was er te veel onzuiverheid in de passing.”

In hun eerste EK konden de Flames tot op de slotspeeldag meestrijden voor een plaats in de kwartfinales. Met nog net iets meer kwaliteit in de rangen zou in de toekomst een plek bij de laatste acht wel mogelijk moeten zijn. “Het is moeilijk te zeggen of we nog één à twee topspeelsters te weinig hebben, ze zijn er niet op dit moment. Je moet werken met de meisjes die er zijn en daar ben ik tevreden mee. We mogen niet vergeten vanwaar we komen, het was ons eerste toernooi. We hebben speelsters die nog jong zijn en progressie kunnen maken. Ik wil eerst een algemene analyse maken om nadien te werken vanuit de jeugd naar het eerste elftal om zo uiteindelijk door te stoten naar die top twaalf in Europa.”

Het resultaat van de eerste wedstrijd bleek uiteindelijk doorslaggevend te zijn in deze groep. De Red Flames betaalden toen leergeld en verloren na een slecht wedstrijdbegin met het kleinste verschil van Denemarken. “Ik ben het daar niet mee eens. We hadden een punt kunnen halen tegen de Denen en dan was het nog niet voldoende geweest. Vandaag tegen Nederland was het net niet genoeg”, besloot de bondscoach.

