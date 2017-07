Justin Bieber schort plotseling wereldtour op zonder een reden te geven

Wie in oktober nog naar de ‘Purpose World Tour’ van Justin Bieber is kunnen gaan kijken, heeft geluk gehad. De Canadese‘Baby’-zanger heeft zonet de rest van zijn optredens afgezegd. De reden daarvoor is niet meegedeeld.

Na 150 optredens in 6 continenten houdt de popster het voor bekeken. Te vroeg, want er stonden nog veertien concerten op de planning. “Wegens onvoorziene omstandigheden zal Justin Bieber zijn tour stopzetten”, staat er op zijn website te lezen. Fans die toch al een ticketje hadden, krijgen hun geld terug.

“Justin houdt van zijn fans en haat het dat hij ze moet teleurstellen”, staat er in het bericht. “Hij bedankt zijn fans voor de waanzinnige ervaring die de Purpose wereldtour was. Hij is dankbaar en vereerd dat hij die ervaring mocht delen met zijn cast en crew. Toch heeft hij na zorgvuldig beraad besloten dat hij de resterende data niet optreedt.”

Arlington, Japan, Singapore en de Filipijnen zullen dus geen ‘Sorry’ kunnen horen uit de mond van de 23-jarige zanger. Wanneer de ster opnieuw zal optreden en wat er precies aan de hand is, is nog onduidelijk.