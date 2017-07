Vermoord met samoeraizwaard op verjaardag

Ekeren - Urenlang waren speurders gisteren in de weer in de Konijnenberg in Ekeren. In een appartement was daar het levenloze lichaam van Yves Van Oers aangetroffen.

‘Yves was een normale gast. Een man die graag een pintje lustte en soms ook een pintje te veel dronk. Maar nooit was hij agressief’ kennissen

Het waren de buren van de 37-jarige Ekerenaar Yves Van Oers die gisterochtend de alarmbel luidden.

“Zijn dampkap stond al een hele tijd aan”, vertelt de dochter van een van de bewoners van het flatgebouw aan de Konijnenberg in Ekeren, tussen het Veltwijckpark en het station. De buurman ging aankloppen, maar kreeg geen gehoor. “Hij heeft Yves zijn mama gebeld en ze zijn samen naar binnen gegaan. Toen zagen ze hem liggen.”

Even voor 10 uur was dat, en het zou nog tot ’s avonds duren voor de hulpdiensten de straat verlieten. Het slachtoffer werd volgens onze informatie aangetroffen in een plas bloed. Hij werd in zijn keuken de keel overgesneden met wat volgens politiebronnen een samoeraizwaard was.

Verjaardagsnacht

De moord op Van Oers vond naar alle waarschijnlijkheid al zaterdagnacht plaats. Toen hoorde de onderbuurvrouw om 4 uur een slag in zijn appartement. Omdat de man wel vaker nachtelijk bezoek had, keek ze daar niet van op. “Maar ’s ochtends bleken er bloedspatten op de trap en in de gang te zijn”, weet de dochter van de vrouw. “Maar dat kon van een bloedneus zijn...”

Het was pas toen gisteren de grote politiemacht neerstreek in de rustige straat, dat de buren een en ander met elkaar gingen linken.

De speurders van de federale gerechtelijke politie begonnen gisteren onmiddellijk met de puzzelstukjes van zaterdagavond bijeen te leggen. Daaruit bleek dat Yves Van Oers zijn verjaardag die nacht had gevierd. Hij werd ’s nachts nog aan de toog van café Den Treffer in de nabijgelegen Willy Staeslei in Mariaburg gesignaleerd.

Horeca

Gisteren werden verschillende klanten van dat café aan de tand gevoeld door de speurders van de moordbrigade. Ook de uitbaatster van het café werd verhoord. De rechercheurs namen bovendien de camerabeelden van het café mee voor verder onderzoek.

Het nieuws van de moord op Yves Van Oers sloeg gisteren in als een bom in de buurt en Mariaburg. Vrienden en kennissen van het slachtoffer zakten af naar de hoek van de Konijnenberg en de Bistkapellei, waar de perimeter van de politie eindigde.

Bij iedereen hetzelfde verhaal. “Yves was een normale gast. Een man die graag een pintje lustte en soms ook een pintje te veel dronk. Maar nooit was hij agressief.”

Eenzelfde geluid bij de buren van de vermoorde man. “Hij was altijd heel vriendelijk. Met Nieuwjaar dronken we samen nog iets. En nu zouden we ook voor zijn verjaardag samen het glas heffen.”

Onderzoek loopt

In de cafés in Mariaburg kende zowat iedereen Yves Van Oers. “Hij zat vaak in Den Treffer en in de Tramhalte”, zegt een kennis. “We discussieerden aan de toog, hij supporterde voor Antwerp, ik voor Beerschot.”

In Den Treffer wilde men gisteren niet reageren. “De politie is hier nog maar net weg en we zijn nog in rouw.”

Van Oers, die eigenlijk kok was, werkte volgens kennissen de afgelopen jaren ook in verschillende cafés in het Antwerpse. Hij sprong bovendien geregeld bij in een snackbar in de haven die uitgebaat werd door zijn vader.

Naar een motief voor de moord was het gisterenavond nog gissen. Buren zeggen dat Van Oers geregeld mannen meenam naar zijn appartement. “Sommige figuren waren wel wat louche en liepen ’s nachts rond met een zonnebril.”

Het verdere onderzoek zal duidelijkheid moeten scheppen over wie de moord pleegde en waarom. “Wij hebben een onderzoeksrechter gevorderd voor moord”, zegt Lentle Jespers, woordvoerster van het parket Antwerpen.