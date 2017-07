Dood teruggevonden op huwelijksreis in Egypte: Sofie (32) was vier maanden zwanger

Waregem / Wielsbeke - Een 32-jarige vrouw uit Wielsbeke is tijdens haar huwelijksreis in de Egyptische badplaats Sharm-el-Sheikh vermoord. Haar man, met wie ze pas anderhalve week was getrouwd, is opgepakt. De Egyptische autoriteiten vermoeden dat hij zijn echtgenote – die vier maanden zwanger was – dagen na elkaar zwaar mishandelde. “We hadden haar nog zo voor Gregory gewaarschuwd”, reageert haar familie.

Vrienden van de 32-jarige ­Sofie Daenen uit het West-Vlaamse Wielsbeke reageren zwaar aangeslagen op de dood van de pas gehuwde vrouw. Een werknemer van een hotel in de Egyptische badplaats Sharm-el-Sheikh vond dinsdagnacht haar levenloze ­lichaam in de badkamer van haar hotelkamer.

“De vrouw bleek gedurende verschillende dagen ernstig mishandeld. Ze had verwondingen – waaronder ook bijtwonden – over haar hele ­lichaam”, aldus de Egyptische autoriteiten. Haar man Gre­gory V., een 35-jarige man uit Waregem die een verleden heeft als paracommando bij het Belgische ­leger, is opgepakt.

De verdachte – ook bij ons geen onbekende voor de politie – was op dat moment zwaar dronken. “Hij wordt ervan verdacht zijn vrouw met meerdere slagen om het leven te hebben gebracht”, aldus generaal-majoor Ahmed Tayel, het hoofd van de veiligheidsdiensten van de regio Zuid-Sinaï.

Extreem geweld

Vrienden en familie zijn ­geschokt. “We hebben Sofie nog zo voor Gregory gewaarschuwd, gezegd dat ze niet te snel van stapel mocht lopen. Maar in een maand tijd waren ze verloofd, dan getrouwd en meteen daarna op huwelijksreis”, vertelt een geëmotioneerde vriendin van Sofie, die uit een vorig huwelijk nog een zoon (10) en dochter (8) heeft.

“Hadden we meer moeten doen om haar tegen te houden? Die vraag houdt me ’s nachts wakker. Maar ze was tot over haar oren verliefd op die kerel, wilde geen slecht woord over Gregory horen. Ook al weet half Waregem dat de man ­extreem gewelddadig kan zijn.”

Dat bevestigden ook hotelgasten aan de Egyptische autoriteiten. Zij zagen verschillende keren hoe Gregory V. zijn vrouw hardhandig aanpakte. Uiteindelijk zette de directie het paar aan de deur, nadat Gregory V. in een bui van ­razernij de hotelkamer sloopte. Ook in een tweede hotel werden ze de deur gewezen wegens het aanhoudende partner­geweld.

Maar dat hield ­Gregory V. niet tegen. Volgens de Egyptische autoriteiten moest de vrouw halverwege haar vakantie voor verzorging worden opgenomen in het ziekenhuis. “Ze vertelde toen aan de dokters dat ze was uitgegleden in bad.”

Dinsdagnacht liep het helemaal mis. ­Hotelgasten hoorden de vrouw verschillende keren om hulp roepen. Toen een toegesnelde hotelbediende de deur opende, kon geen hulp meer baten.

Durfde niet thuis te blijven

Een kennis van het slachtoffer zegt dat Gregory V. zijn vrouw enkele dagen voor hun huwelijksreis al het ziekenhuis had ingeslagen. “Hij schepte daar zelfs over op. Ze is uiteindelijk op het vliegtuig naar Egypte gestapt met haar arm in een gipsverband en bloeduitstortingen in haar gezicht. We smeekten haar om thuis te blijven, vreesden dat de huwelijksreis slecht ging aflopen. Maar ze durfde niet af te zeggen, uit schrik voor de reactie van Gregory.”

Buitenlandse Zaken in Brussel bevestigde gistermiddag het overlijden van de vrouw. Dat de man in een Egyptische cel zit, wilde ze niet kwijt.