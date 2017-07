Bestuurster die twee keer op zelfde auto inreed: “Ja, ik had te veel gedronken, maar dit heb ik nooit gewild”

Geel - Het liefst wil ze in een hoekje ­kruipen en voor altijd verdwijnen. Zo beschaamd is Sonja S. (49). Vrijdagavond reed de winkelbediende uit Geel met haar BMW Cabrio tot tweemaal toe in op hetzelfde gezin. Een van haar slachtoffers belandde in een coma. “Ik heb die vrouw haar leven verwoest. Alles zou ik doen om mijn slachtoffer haar benen terug te geven.” Volgens gerechtelijke bronnen had ze twee promille in het bloed en harddrugs genomen.

“Ik heb zo veel spijt van wat ik gedaan heb.” Sonja S. (49) zou het willen uitschreeuwen, de rest van haar verhaal komt op fluistertoon. Dat ze spijt heeft, bleef ze gisteren maar herhalen. Alles zou ze doen, zegt ze, om de klok te kunnen terugdraaien.

De alleenstaande vrouw uit Geel kan haar tranen niet bedwingen als ze denkt aan het leed dat ze heeft veroorzaakt met haar dronken rit in haar blauwe BMW Cabrio. Haar slachtoffer Lieva Vervoort (48), zorgcoördinator in enkele stedelijke basisscholen in de buurt, werd ook gisteravond nog in een kunstmatige coma gehouden.

Omdat een dronken Sonja S. vrijdagavond zo nodig nog om een pakje sigaretten moest. Na een avond thuis met een fles rode porto. “Ik sprong in mijn wagen richting de nachtwinkel. Of ik écht dronken was? Neen, dat gevoel had ik niet.” Dat ze vrijwel meteen, op de brug over het Albertkanaal tussen Geel en Westerlo, een eerste keer botste, heeft ze naar eigen zeggen nooit gevoeld. Slachtoffers van de eerste aanrijding: de dochter van Lieva Vervoort en haar vriend. Hun Mercedes is flink ingedeukt aan de kofferbak. Het koppel belt naar haar moeder Lieva Vervoort, die samen met haar man meteen ter plaatse komt.

Slachtoffer Lieva Vervoort verloor beide benen. Foto: *

Sonja S. zelf is zich op dat ogenblik naar eigen zeggen van geen kwaad bewust en pleegt “totaal ongewild” vluchtmisdrijf. Haar pak sigaretten koopt ze enkele kilometers verderop.

Op de terugweg huiswaarts, rond 22.30 uur, gebeurt het ondenkbare: amper een halfuur na de eerste kop-staartaanrijding rijdt ze opnieuw in op hetzelfde gezin. “Ik zag heel laat dat de Mercedes stilstond aan de brug en kon een aanrijding niet meer vermijden”, zegt S.

Slachtoffer Lieva Vervoort raakt geplet tussen de twee wagens. Het is het moment waarop Sonja S. bruusk uit haar waas ontwaakt. “Mijn airbag sprong open. Toen ik opkeek, zag ik die arme vrouw liggen.” Een beeld dat ze nooit meer van haar netvlies krijgt. “Ze lag daar zo hulpeloos. Ik probeerde haar hoofd vast te houden, maar kon niets doen. Overal waar ik keek, was bloed. Ik kon enkel hopen dat ze niet zou sterven.”

Al snel werd haar gevraagd het slachtoffer los te laten, net omdat haar toestand levensbedreigend was. “Het was echt heel erg”, zegt Lieva’s echtgenoot Ludwig Hufkens. “In korte tijd verloor mijn vrouw veel bloed. Dat we haar bij bewustzijn konden houden, is cruciaal geweest volgens de dokters. Anders was ze er zeker niet meer geweest.”

Gisteravond was de toestand van het slachtoffer nog altijd kritiek. Dokters houden haar voorlopig in een kunstmatige coma. Vandaag volgen nog operaties aan breuken in haar arm en bovenbenen. Lieva’s beide onderbenen konden niet meer gered worden. Sonja S. is er het hart van in. “Ik heb haar leven verwoest. Alles, maar dan ook alles, zou ik ervoor overhebben om die vrouw haar geamputeerde benen terug te geven.”

Rode porto en drugs

Sonja S. zat gisteren – in afwachting van een proces – thuis met een avondklok, een drank- én een rij­verbod. Na een passage bij de onderzoeksrechter werd ze onder strikte voorwaarden vrijgelaten. Gerechtelijke bronnen zijn duidelijk over de achterliggende redenen van de dubbele aanrijding: te veel drank en drugs. “De bestuurster had meer dan twee promille in het bloed en had harddrugs genomen.”

Zelf houdt de bestuurster op “vier glazen rode porto” en “een joint tegen chronische rugpijn”. “Dat ik nooit in mijn BMW had mogen kruipen, spreekt voor zich. Het is mijn schuld dat ze maandenlang zal moeten revalideren. Ik kan het enkel herhalen: ik heb vreselijk veel spijt en durf van schaamte mijn huis niet meer uit.”