Nog drie dagen voor de competitiestart: alle hens aan dek om Bosuil klaar te krijgen

Drie dagen voor de competitiestart is de Bosuil nog altijd een bouwwerf. Toch verzekert Antwerp ons dat hun stadion speelklaar geraakt om vrijdag Anderlecht te ontvangen. Andere opties zijn er immers niet. Maar er is nog veel werk. Eerstdaags volgt nog een grondige veiligheidsinspectie.

De veiligheidsdiensten van de stad Antwerpen overleggen vandaag met de club Antwerp en bouwheer Ghelamco over het Bosuilstadion. De politiehelikopter vloog al eens over de site en oordeelde dat het zeker geen complete chaos is, maar nu willen politie en brandweer echt zicht krijgen of de voetbaltopper vrijdag tegen Anderlecht helemaal veilig kan verlopen.

“We beseffen dat er op de Bosuil met man en macht gewerkt wordt om een mirakel te verrichten”, aldus Philippe Beirnaerts, kabinetschef van Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA). “Laat ons hopen dat de wedstrijd gewoon kan doorgaan, maar alles hangt af van veiligheidsinspectie. Vanuit de club krijgen wij alvast geen signalen dat er problemen zijn, maar alles moet wel in orde zijn: nergens losse voorwerpen waarmee gegooid kan worden, een goed evacuatieplan, een stabiliteitscontrole van de tribunes...”

De stadsdiensten maken zich dus nog geen (grote) zorgen, maar kijken wel met argusogen toe. Op de Bosuil stelden wij zelf vast dat de grasmat er ondertussen goed bijligt, dat de noodtribune van 1.200 plaatsen gezet is, maar dat de grote werf waar vroeger de hoofdtribune stond – logischerwijs – nog volledig open is en dat er nog veel bouwmaterialen verspreid liggen. Dat zal nog een volledig afgesloten, ontoegankelijk eiland worden.

Voor de politiediensten is het ook essentieel dat de supportersclans van Antwerp en Anderlecht (zo’n 700 fans) op geen enkel moment met elkaar geconfronteerd kunnen worden. Niet voor, niet tijdens en niet na de match.

Foto: Walter Saenen - WAS

Afgesloten eiland

Het resultaat van het overleg van vandaag zal dan naar het kabinet van burgemeester De Wever worden gestuurd. Daarna komt er nog een rondgang met veiligheidsexperts van onder meer brandweer en politie door het stadion. Dat gebeurt voor zowat elke wedstrijd, maar op basis daarvan wordt wel beslist of de match al dan niet kan plaatsvinden. In het geval van een negatief advies krijgt de club wel nog de kans om een en ander in regel te brengen, al zal dat dan wel snel moeten gaan.

Bij Antwerp, dat na 13 jaar terugkeert in eerste klasse, voelen ze natuurlijk de spanning, maar blijven ze rustig. “Alles zal in orde zijn om Anderlecht vrijdag te ontvangen”, klinkt het bij The Great Old. “We zitten zelfs voor op schema.”

Cabines zoals voor de oorlog

Donderdag – één dag vroeger dan voorzien – werd de grasmat gelegd, de twee doelen zijn opgetrokken, de noodtribune die plaats biedt aan de 1.200 abonnees uit de afgebroken hoofdtribune staat er en de legendarische pisgoot in tribune 2 is vervangen door fatsoenlijke urinoirs.

Vraag is waar de spelers zich vrijdag zullen omkleden, nu de vestiaires ook verdwenen zijn? Wel, onder de businessseats wordt de laatste hand gelegd aan tijdelijke kleedkamers. “De vedetten van Anderlecht zullen zich moeten wassen in cabines zoals voor de oorlog”, grijnzen twee oude supporters. “Om ze te intimideren. Ach meneer, onze ploeg is momenteel een grotere bouwwerf dan dit stadion. Vorig weekend 1-1 op Sint-Truiden en keeper Bolat voorkwam veel erger met vijf topreddingen.”

Bij Antwerp zelf willen ze één en ander nuanceren. “De kleedkamers zullen alle nodige voorzieningen hebben, wees gerust. En onze nieuwe tribune zal zo snel mogelijk klaar zijn, zonder ons vast te pinnen op één vaste datum. Er wordt hier echt met man en macht gewerkt.”