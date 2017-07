Vlamingen moeten vluchten voor vlammen aan Côte d’Azur

Maandagavond is een hevige bosbrand uitgebroken aan de Côte d’Azur in Frankrijk. Een Hasseltse toerist moest met zijn vrouw vluchten voor de vlammen.

Didier Boelen zat om 19.30 uur te eten bij een restaurant in La Croix-Valmer, toen hij het vuur zag. “De bosbrand brak uit in de heuvels van Gigaro, op nog geen 500 meter van ons restaurant. Mijn vrouw en ik moesten vluchten naar Ramatouelle. De brandweer zette blushelikopters en zelfs -vliegtuigen in, maar door de hevige wind kregen ze de brand niet onder controle. De vlammen waren zo’n 20 à 30 meter hoog. We kunnen niet meer naar ons hotel in La Croix-Valmer.”