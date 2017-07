Sven Kums viert eerste trofee met Anderlecht op Tomorrowland

Met de Supercup is de eerste prijs van het seizoen binnen voor Anderlecht en dus genoten de spelers van een dagje vrijaf. Uitblinker Sven Kums profiteerde van de gelegenheid om naar het dancefestival Tomorrowland te trekken. Hij was er nog niet zo populair als deejays Dimitri Vegas & Like Mike, maar moest toch ook geregeld poseren voor selfies.