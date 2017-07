Vormer geeft zijn eerste interview als nieuwe kapitein van Club Brugge: “Kapiteinsband is maar stuk stof”

Als hij dat had gewild, dan nipte Ruud Vormer (29) nu van een glas Italiaanse wijn. Er was deze zomer ­interesse uit de Serie A, maar Vormer bedankte vriendelijk doch kordaat. Het tekent de band tussen de nieuwe kapitein en Club Brugge. Over Simons, Basaksehir, Oranje: Vormer gaat tijdens zijn eerste interview als ­kapitein geen enkel onderwerp uit de weg. “In Nederland denken ze nu: Hey, wat gebeurt daar met Vormer?”