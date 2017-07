Eersteklassers niet te spreken over farce met scheidsrechters: “Ze wisten al maanden van die tests”

De barslechte resultaten van de testen van de beste refs van ons land zijn ingeslagen als een bom. De Pro League, de verzameling van profclubs, reageert uiterst verbolgen. Ook in de eigen rangen van de scheidsrechters klinkt er harde kritiek.

Een derde van het beste wat het Belgische scheidsrechterskorps te bieden heeft, zakte voor de fysieke of theoretische tests of deed wegens vakantie gewoonweg niet mee. Christoph Dierick en Frederik Geldhof, al jaren vaste gezichten in de Jupiler Pro League, zijn conditioneel niet in orde. Nog een bekende, Erik Lambrechts, kon op 1 augustus zelfs beginnen als semiprofessioneel scheidsrechter, maar hij zakte voor de theoretische proef. Serge Gumienny en Luc Wouters, twee oudgedienden die meer dan geregeld een topwedstrijd fluiten, kwamen niet opdagen. Zij hadden een week voor het begin van de competitie nog vakantie. En dat allemaal na een seizoen dat de Belgische refs zwaar onder vuur lagen en de Pro League geld investeert in semiprofessionalisme.

“Wij namen onze verantwoordelijkheid”, fulmineert Pierre François, afgevaardigd bestuurder van de Pro League. “We hebben enorm veel gedaan. Ten eerste ervoor gezorgd dat de kritiek van de trainers en spelers binnen de perken blijft. Ten tweede hebben we de vergoedingen voor de assistenten flink verhoogd. Ten derde investeren we, om hen te helpen, zwaar in de videoreferee. En tot slot is er ook de introductie van het semiprofessionalisme voor acht scheidsrechters. En dan krijg je dit.”

“Het is tijd dat de scheidsrechters beseffen dat ze niet in slaap mogen vallen. Nu zeker niet. Zij moeten ook hun verantwoordelijkheid nemen. Ze wisten al maanden dat die tests op het programma staan. Dan mogen we toch verwachten dat ze klaar zijn. Sommigen zijn zelfs nog met vakantie. Tja... Ik hoop dat ze nu beseffen dat het ernst is.”

Verbist “uitstekend”

Pierre François is er zich van bewust dat de gebuisde scheidsrechters op 7 september een herkansing krijgen, maar wat semiprof Erik Lambrechts betreft is hij toch al duidelijk: Lambrechts loopt het brutoloon van 2.050 euro bruto per maand mis en kan tot 7 september ook fluiten naar de 1.900 euro bruto per match. “We kunnen hem voor de komende maand niet uitbetalen. Hij is nu geen scheidsrechter. Het zullen in zijn geval wel zenuwen geweest zijn, maar we willen vooruit met onze refs. Dus dit kan niet.”

François weerlegt dat dit ook slechte punten zijn voor scheidsrechtersbaas Johan Verbist.

“Integendeel. Hij levert zeer goed werk. Verbist en zijn medewerkers zijn uiterst correct. Ze volgen de richtlijnen strikt op en vegen niets onder de mat. Vorig seizoen zei Verbist dat één op de vier sleutelmomenten verkeerd werd beoordeeld. Vroeger maakte men daar gemakshalve één op de tien van. Om niet tegen te veel schenen te schoppen. Verbist handelt correct en communiceert uitstekend. We zijn heel tevreden over zijn werk.”

Kans voor de jongeren

Werner Helsen, ook in dienst van de wereldvoetbalbond FIFA, is de trainer die ervoor moet zorgen dat de refs fysiek in orde zijn. “Ik geef de trainingen en zeg wat ze moeten doen. Dan is het hun zaak of ze mijn raad opvolgen of niet. Die twee die fysiek gezakt zijn (Dierick en Geldhof, nvdr.), dat zag ik al zes maanden aankomen. Ik heb hen ook gewaarschuwd. Zij moeten dan de verantwoordelijkheid nemen.”

“Ik zie hier ook een groot positief punt: nu krijgen de jongeren (onder meer de 26-jarige Wesley Alen en de 29-jarige Bert Put, nvdr.), die deze tests wel serieus namen, hun kans. Ze krijgen nu meer matchen, wat hun ontwikkeling zal versnellen, zodat ze tegen Play-off 1 misschien al klaar zijn om de écht grote matchen te fluiten.”

Helsen neemt wel de verdediging op van Serge Gumienny en Luc Wouters, die wegens vakantie niet opdaagden bij de tests. “Wat moet je doen als je schoolgaande kinderen hebt? Zo veel mogelijkheden heb je dan niet om met vakantie te gaan. En zoals gezegd: op deze manier krijgen jonge refs kansen om zich te ontwikkelen.”