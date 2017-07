CLUBNIEUWS. Basisspeler Anderlecht mist competitiestart, Club Brugge wil geen risico’s nemen met nieuwkomer

Binnen drie dagen begint de vaderlandse competitie weer. Dan openen Antwerp en Anderlecht officieel het seizoen 2017-2018 van de Jupiler Pro League. Wie daar niet bij is, is Andy Najar. De Hondurese rechtsback heeft last van complicaties aan zijn hamstring en is dus nog even uit. Ook bij Club Brugge is er blessurenieuws, terwijl sterkhouder Siani nog niet zeker is of hij blijft of vertrekt bij Oostende. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

ANDERLECHT. Najar mist competitiestart

Anderlecht zal het vrijdag tegen Antwerp en misschien ook in de volgende competitiewedstrijden zonder Andy Najar moeten doen. De rechtsback heeft opnieuw last van complicaties aan zijn hamstring, een blessure die hem vorig seizoen ook al uit Play-off 1 hield. Nochtans speelde Najar de eerste oefenwedstrijd op Oudenaarde begin juli nog als een wervelwind, maar daarna kon hij niet meer voluit trainen.

Dit brengt ook met zich dat de Hondurees deze zomer niet meer in aanmerking komt voor een transfer. Hij verlengde onlangs zijn contract tot 2020 en de clubliefde voor Anderlecht blijkt ook groot. Najar tatoeëerde onlangs zelfs het RSCA-logo op zijn arm. (jug)

CLUB BRUGGE. Acolatse nog poosje out met liesblessure

Voor de Europese ­duels tegen Basaksehir werd Elton Acolatse niet opgenomen in de selectie. Gisteren werd duidelijk waarom: de Nederlander van Club Brugge sukkelt met een liesblessure en moet eerst helemaal fit worden. Bij Club willen ze geen risico nemen met de flankaanvaller, die tijdens de eerste weken van de voorbereiding nochtans flink op dreef was. Acolatse mist ook zeker de competitieopener op Lokeren. Wanneer hij terugkeert, is nog niet meteen duidelijk. Vandaag traint Club een laatste keer voor het thuisduel met Basaksehir. De pers mag een kwartiertje toekijken, daarna wordt verder getraind achter gesloten deuren. (jve)

KV OOSTENDE. Nieuw contract of transfer voor Sebastien Siani?

Sebastien Siani (30) zal KV Oostende straks als kapitein aanvoeren tijdens het Europese duel tegen Marseille. Maar sinds de middenvelder in januari met Kameroen de Afrika Cup won, denkt hij ook na over zijn toekomst. Verschillende clubs – onder meer uit het Midden-Oosten – zijn geïnteresseerd en Siani kan er eventueel een laatste lucratief contract tekenen. Bij KVO is de middenvelder evenwel ook een sleutelpion – sportief directeur Luc Devroe noemde hem al “zijn Kums” – en Oostende wil hem liever niet kwijt. Sterker zelfs: Devroe sprak al eens over een contractverlenging of een opwaardering met één of twee seizoenen. Als het toch richting een vertrek gaat, moeten geïnteresseerde clubs niet hopen dat ze Siani voor minder dan 1 miljoen euro kunnen aantrekken. (jug, jcs)

LOKEREN. Overmeire blijft onzeker voor match tegen Club Brugge

Een echografie wees gistermiddag uit dat Lokeren­aanvoerder Killian Overmeire een contractuur in de adductoren heeft opgelopen. Overmeire verliet zaterdag tijdens de laatste oefenwedstrijd van de voorbereiding al na 36 minuten het veld. Er werd gevreesd voor een scheur, maar dat blijkt dus niet het geval. Minder goed nieuws is echter dat het Lokeren-boegbeeld wel twijfelachtig blijft voor de openingswedstrijd van zaterdag thuis tegen Club Brugge. “Het is jammer dat ­Killian tijdens de laatste wedstrijd uitviel”, verduidelijkt trainer Kristinsson. “Vrijdag kijken we of hij fit raakt voor de wedstrijd, maar we gaan geen risico’s ­nemen door hem te vroeg te brengen. Anders zijn we hem misschien voor langere tijd kwijt.” (whb)