Sponsoring partijen aan banden gelegd: “Uitspattingen met bals of eetfestijnen op kosten van bedrijven zullen niet meer kunnen”

Brussel - Ondernemers en bedrijven zullen niet langer onbeperkt eetfestijnen, campagnes of andere evenementen van politici en politieke partijen mogen sponsoren. Een ruime meerderheid heeft in de Kamer een wetsvoorstel ingediend om na de giften ook de sponsoring van partijen fors in te perken, schrijft De Tijd dinsdag.

Partijen, mandatarissen en kandidaten mogen nog maximaal 500 euro per jaar ontvangen van een en dezelfde sponsor. In totaal mogen bedrijven en organisaties niet meer dan 2.000 euro per jaar aan de sponsoring van politici uitgeven.

“Met de nieuwe wet zullen zulke uitspattingen met bals of eetfestijnen op kosten van bedrijven niet meer kunnen. In de strijd tegen corruptie, omkoping en beïnvloeding van politici is dat een goede zaak”, stelt N-VA-Kamerlid Inez De Coninck, de initiatiefneemster van het wetsvoorstel.

De Coninck kreeg een ruime meerderheid achter zich. Coalitiepartners CD&V, Open Vld en MR ondertekenden het voorstel en ook de sp.a schaarde zich erachter. De tekst is nu naar de Raad van State voor advies en zou na de zomer in het parlement worden behandeld. De bedoeling is dat de nieuwe regels in januari in werking treden, voor de lokale verkiezingen in oktober volgend jaar.