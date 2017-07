Opvolger van Izquierdo is al in Brugge, en poseert met... Izquierdo

Club Brugge staat op het punt van de 18-jarige Colombiaan Luis Fernando Sinisterra binnen te halen. De flankspeler is alvast in Brugge, zoals foto’s op sociale media bewijzen. Op die foto’s poseert Sinisterra meteen met José Izquierdo, zijn landgenoot die hij (op termijn?) moet vervangen bij blauw-zwart.

De Colombiaanse enclave bij Club Brugge is dus nog een beetje uitgebreid. Na de eerdere overgang van German Mera ­(verdediger) tekent nu ook Luis Fernando Sinisterra Lucumi (17) naar alle waarschijnlijkheid een contract van vier seizoenen in het Jan Breydelstadion.

De interesse van Club is er al even. Dat zijn entourage dezelfde is als die van Izquierdo en Mera vergemakkelijkte de onderhandelingen. De overgang van Sinisterra kon pas geofficialiseerd worden vanaf 17 juni, toen de jonge Colombiaan pas 18 jaar werd en vanaf dan pas als niet EU-burger zijn contract kan tekenen.

Na Helibelton Palacios, German Mera en José Izquierdo wordt Sinisterra in theorie dus de vierde Colombiaan bij Club, al vertrekt Izquierdo zo goed als zeker.