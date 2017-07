Lommel laat Mathias Schils dan toch naar Nederland vertrekken

Mathias Schils zet zijn carrière verder bij de Nederlandse tweedeklasser SC Cambuur. De 24-jarige middenvelder komt over van Lommel Sk, dat het nieuws dinsdag bevestigt.

“Lommel Sk heeft na zeer lange onderhandelingen een overeenkomst bereikt met Cambuur betreffende de transfer van Mathias Schils”, klinkt het in een bericht op Facebook. “Mathias gaf bij aanvang van het seizoen al aan om de oversteek naar Cambuur te willen maken. Lommel Sk hield het been ettelijke weken stijf, maar uiteindelijk kwam het dan toch een akkoord over de transfersom. Mathias legt deze voormiddag zijn medische testen af in Cambuur. We wensen hem heel veel succes met zijn nieuwe uitdaging.”

Schils is een jeugdproduct van KRC Genk. In 2010 stapte de Limburger over naar STVV, waarvoor hij in 2012 debuteerde in de A-ploeg. In het seizoen 2015-2016 speelde de centrale middenvelder voor de Truienaars acht matchen in de hoogste klasse.

In de zomer van 2016 verhuisde Schils naar Lommel, dat afgelopen seizoen naar de eerste amateurklasse degradeerde.

Cambuur eindigde vorig seizoen als derde in de Eerste Divisie maar greep in de play-offs naast promotie.