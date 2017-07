Bayern-verdediger mist seizoensstart na enkeloperatie

Bayern München zal het nieuwe seizoen zonder Juan Bernat moeten aansnijden. De Spaanse linkervleugelverdediger heeft een operatie aan de enkel ondergaan, zo bevestigde de Duitse landskampioen dinsdag.

Bernat liep zaterdag in het oefenduel tegen AC Milan (0-4) in het Chinese Shenzhen een scheurtje op in de linkerenkel. Bayern meldde niet wanneer de 24-jarige international opnieuw op het veld wordt verwacht. Toch lijkt de kans klein dat hij fit raakt voor de start van de Champions League-groepsfase midden september.

Bayern, dat momenteel in Singapore vertoeft voor zijn Aziatische tour, opent de Duitse competitie op 18 augustus tegen Bayer Leverkusen.