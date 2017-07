Paint.exe is dood, lang leve Paint

Of we nuttiger dingen hadden kunnen doen dan deze tekening te maken? Vast wel. Foto: Pure nostalgie

Het was een sombere dag voor het internet gisteren toen bleek dat Microsoft zou stoppen met de ondersteuning voor tekenprogramma Paint. Nu blijkt echter dat het artikel waarin Microsoft dat nieuws bekendmaakte, verwarring gezaaid heeft. Paint is niet dood, het krijgt gewoon een nieuwe thuis.

Het artikel waarin Microsoft meldde dat het MSPaint.exe niet langer zal ondersteunen zaaide wereldwijd voor verwarring. Het leek erop dat heel wat mensen afscheid zouden moeten nemen van hun favoriete ‘love-to-hate-it’ tekenprogramma.

“Vandaag hebben we een immense stortvloed aan steun en nostalgie rond MS Paint gezien”, vertelde Megan Saunders van Microsoft aan The Verge. “MS Paint is hier om te blijven, het zal gewoon een nieuwe thuis krijgen, in de Windows Store, waar het gratis beschikbaar zal zijn.”

Wat dat betekent is dat het Paint-programma dat nu op je computer staat, niet langer updates zal krijgen en mogelijk in de toekomst ook zal verdwijnen uit nieuwe standaardpakketten van Windows. Het programma zal echter wel beschikbaar worden als app in de Windows Store en zijn belangrijkste functies zullen geïntegreerd worden in de Paint 3D app.

Op dit moment is het nog niet duidelijk wanneer Paint beschikbaar wordt in de Windows Store, maar het programma zal dus ook nog niet meteen verdwijnen.