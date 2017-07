Geblesseerde Hazard geeft commentaar bij wedstrijd van ploegmaats: “Ik ben een goede leerkracht”

Eden Hazard werkt momenteel hard aan zijn terugkeer nadat hij begin juni op training met de Rode Duivels een breuk in de enkel opliep. De revalidatie verloopt voorspoedig maar de nummer tien moest wel nog passen voor de promotour in China, waar The Blues oefenwedstrijden spelen tegen Arsenal, Bayern München en Internazionale. Tegen The Gunners werd met 3-0 gewonnen dankzij doelpunten van Willian en twee keer Michy Batshuayi. Hazard gaf op de website van Chelsea commentaar bij de hoogtepunten en was onder de indruk: “Ik ben een goede leerkracht, Michy was on fire.”