Red Flames deden aan klantenbinding: 3 miljoen kijkers in België en Nederland voor derby der lage landen

De Belgische nationale vrouwenvoetbalploeg heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales op het EK vrouwenvoetbal in Nederland. De Red Flames van bondscoach Ives Serneels verloren maandagavond op de slotspeeldag in groep A in Tilburg met 1-2 van het gastland. Met 3 op 9 eindigden de Red Flames bij hun debuut op het EK op de derde plaats in de groep. Die uitschakeling kwam hard aan maar één ding is zeker: ze hebben de voorbije dagen aan klantenbinding gedaan.

En of de Red Flames populair zijn: maar liefst 892.000 kijkers zagen gisterenavond de Belgische voetbalvrouwen aan het werk op Een.

Het EK in eigen land zorgde bovendien voor ruim 2,4 miljoen tv-kijkers bij de uitzending op NPO1. Dat was in Nederland die avond het best bekeken programma.

Opgeteld dus al meer dan 3 miljoen kijkers in België en Nederland alleen. Daarmee is de grootste doelstelling van de Red Flames geslaagd: zich tonen aan het grote publiek.