Niet “Agent P” maar Mourinho overtuigde Lukaku om voor Manchester te kiezen

Het verhaal dat Romelu Lukaku en José Mourinho niet door dezelfde deur kunnen, mag nu definitief de vuilbak in: nadat de Rode Duivel vriend en vijand verbaasde door een transfer naar het Manchester United van zijn ex-coach te verkiezen boven een terugkeer naar zijn eerste liefde Chelsea, onthulde onze landgenoot ook dat het een gesprek met Mourinho - en dus niet de druk van boezemvriend Paul Pogba - was die hem overtuigde om voor de Red Devils te kiezen.

Lukaku koos na enkele dagen flink gemediatiseerde twijfel voor Manchester United terwijl hij op vakantie was in de Verenigde Staten met Paul Pogba. Op de sociale media van Lukaku en Pogba viel er dan ook wel dagelijks iets te noteren dat een voorkeur in deze of gene richting moest suggereren, zeker nadat Pogba zichzelf bombardeerde tot beslissende factor in de overgang door zichzelf “Agent P” te dopen.

Lukaku en Pogba op vakantie in L.A. Foto: instagram Pogba

Maar nu Lukaku op oefenkamp is met zijn nieuwe club en al tweemaal scoorde in de voorbereiding, onthulde onze landgenoot dat het coach José Mourinho was die hem overtuigde om voor Manchester te kiezen. De Rode Duivel maakt zo meteen ook een einde aan de verhalen over een verstoorde relatie met zijn Portugese ex-trainer na zijn passage bij Chelsea onder Mourinho.

“Het gesprek dat ik had met de coach overtuigde me het meest”, laat Lukaku nu noteren in de Engelsen kranten. “Hij legde me zijn plannen uit, vertelde me hoe hij deze club wil heropbouwen, en waarom hij wil dat ik daar deel van uitmaak. Hij heeft als coach altijd in mij geloofd, en ik geloof in zijn methodes. Het zal leuk zijn om opnieuw samen te werken.”

Lukaku ontkent ook dat de aanwezigheid van boezemvriend Paul Pogba een rol speelde in zijn beslissing om Manchester te verkiezen boven Londen: “We waren gewoon samen op vakantie. Ik moest mijn eigen keuzes maken.”

Lukaku gelooft ook dat hij nog kan beter kan worden in Noord-Engeland. En dan zijn er nog die prijzen waar Lukaku naar smacht en die bij Everton buiten bereik leken: “Ik ben dankbaar voor deze kans. Het voelt geweldig: dit is wat ik altijd gewild heb. Ik wilde altijd spelen voor een club van dit kaliber. Maar nu ik hier ben, wil ik mijn kans grijpen en teruggeven wat de club van mij verwacht. Er is natuurlijk nog veel werk, maar ik kan nog beter worden dan ik al ben. Ik werk al sinds ik 11 jaar oud was als een prof, met als doel zoveel mogelijk trofeeën te winnen. Of ik zo goed kan worden als Cristiano Ronaldo of Robert Lewandowski? Natuurlijk. Ik ben er nog niet, maar dat is het niveau waarop ik mik. Ik zal nooit zeggen dat ik goed genoeg ben. Ik ben nog maar 24, ik mag niet beweren dat ik alles al onder de knie heb. Er is nog veel werk. Maar ik ben wel al een doelpuntenmaker, ik heb in mijn carrière altijd de goal gevonden. Ook op Europees niveau: mijn palmares in de Europa League is heel goed. Nu moet de Champions League het volgende toneel zijn waarop ik mezelf zal bewijzen.”

Foto: Photo News

Enkel de vergelijking met Didier Drogba lijkt Lukaku enigzins te irriteren: “Ik ben een ander soort spits. Drogba is een speler die de bal bijhoudt, een targetman. Ik verkies de bal in de voet te krijgen en diepgang te maken. We lijken fysiek misschien wat op elkaar, maar we zijn compleet andere spelers. Ik ben Romelu Lukaku, ik wil mijn eigen geschiedenis schrijven. Ik voor United, zoals hij voor Chelsea.”