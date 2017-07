Hij had dood moeten zijn, is naar eigen zeggen behekst en toch moet Club Brugge deze man vrezen

Eigenlijk had hij dood kunnen, misschien wel moeten zijn. Een halfuur lang beschoten. Malaria overleefd. Door zijn familie letterlijk het mes op de keel gezet. Met zelfmoordgedachten geworsteld. Hij kon pas stappen op zijn vierde en haalde de krantenkoppen doordat hij de schoenen van zijn ploegmaats stal en volhoudt dat zijn moeder hem behekst heeft. En toch is hij met 97 goals in de Engelse Premier League één van de succesvolste voetballers van het laatste decennium. Woensdagavond kijkt Emmanuel Adebayor (33) met zijn Turkse club Basaksehir Club Brugge in de ogen in de voorrondes van de Champions League.

“Als ik op het einde van die week niet kon stappen, dan zou ik het nooit kunnen. De laatste zondag van die week werd ik wakker en hoorde ik buiten kinderen voetballen. Plots trapte iemand een bal in de kerk. En ik liep er als bij wonder naartoe. Ik kon stappen. Sindsdien zei iedereen dat ik voorbestemd was om te voetballen.”

1988, Togo.

Emmanuel Sheyi Adebayor is vier jaar oud en kan nog steeds niet stappen. Zijn moeder is ten einde raad en reist op zoek naar hulp met hem door het hele land. Daarna naar Ghana en Nigeria. Uiteindelijk gebeurt het dan toch: de kleine ‘Manu’ zette eindelijk zijn eerste stapjes.

Adebayor in zijn periode bij Metz. Foto: AFP

1999-2003, Metz.

Elf jaar later zegt Adebayor het huis waarin hij met tien familieleden, maar zonder elektriciteit of toilet woont, vaarwel. Hij is nog maar vijftien jaar,maar scouts van het Franse Metz hebben hem opgemerkt en hij trekt naar Europa om te voetballen. Het begin van een onwaarschijnlijke carrière.

2003-2006, Monaco: belaagd door zijn eigen broers

Hij breekt als jonge snaak door bij Metz, wordt weggekocht door Monaco, waar hij in 2003 de finale van de Champions League mee haalt. Maar met het geld komen ook de problemen. Zijn broers Kola en Peter eisen geld van hem. Adebayor beweert dat hij hun rekeningen betaalt en weigert hen geld voor te schieten als ze een zaak willen starten. Tot dingen uit de hand lopen: “Toen ik na een dutje wakker werd, voelde ik een mes tegen mijn keel. Ik deed mijn ogen open en mijn broers stonden voor mijn neus.” Op aanraden van zijn moeder belt hij de politie om de gemoederen te bedaren. Zijn broers vertrekken weer, maar daarna krijgt hij ruzie met de nieuwe trainer Guidolin. “Wie ben jij?”, vraagt die, als Adebayor zich meldt voor de voorbereiding. Het Arsenal van Arsène Wenger reikt hem een helpende hand.

2006-2009, Londen: de voetbalster die de schoenen van zijn ploegmaats stal

Adebayor koppelt snelheid, kracht en lenigheid aan elkaar en breekt bij Arsenal definitief door met 24 goals in het seizoen 2007/2008. ‘Baby-Kanu’, wordt hij genoemd, de nieuwe Henry. De ene na de andere club klopt bij Arsenal aan voor hem, maar Adebayor spreekt zijn trouw aan de Londenaars herhaaldelijk uit. Het daaropvolgende jaar laat hij zich tot woede van de fans toch verleiden tot een transfer naar Manchester City, maar niet alvorens op de allerlaatste speeldag de voetbalschoenen van al zijn medespelers gestolen te hebben. De Togolese ster, goed voor een maandloon van zo’n 100.000 euro per week, loopt met een vuilzak de kleedkamer binnen en vult die met de schoenen van zijn ploegmakkers op een moment dat zij er even niet zijn. Toenmalig topschutter Robin van Persie, die twee keer scoorde in die partij en zijn schoenen aan een vriend beloofd had, is woest.

2009, Manchester: één van de onsportiefste vieringen ooit

Het zit er nog bovenarms op als Adebayor voor het eerst weer tegen zijn oude team speelt. De fans fluiten hem massaal uit, beschimpen en bespuwen hem, zijn ex-ploegmaats negeren hem demonstratief. Maar de Togolees is veruit de beste man op het veld en speelt Arsenal haast in zijn eentje naar huis. Hij scoort zelf ook en loopt meteen het hele veld over, om voor het bezoekersvak vol Arsenal-fans te gaan vieren, een daad die tot de dag van vandaag nog te vinden is op Youtube als “één van de onsportiefste vieringen ooit”. Maar daar blijft het niet bij: na een gemene fout van Van Persie op Adebayor neemt hij ook revanche door de Nederlander na een tackle met de studs in het gezicht te trappen. “Ik had blind kunnen zijn”, reageert Van Persie razend op de website van Arsenal. Het zou Adebayor een schorsing opleveren van drie speeldagen, plus nog eens twee matchen extra voor zijn provocerende houding.

2010, Angola: een halfuur lang beschoten

Kapitein Adebayor en zijn ploegmaats van de nationale ploeg van Togo worden in hun bus op weg naar de Afrika Cup in Angola een half uur lang onder vuur genomen met machinegeweren door een plaatselijke bende. De spelers verstoppen zich onder hun stoelen, maar sommigen kunnen niet ontkomen aan de kogelregen. De trieste balans: drie doden, negen gewonden. “We werden afgeknald als honden”, verwoordde een international van Togo het. Adebayor ziet vriend en persattaché Stanislas Ocloo sterven en kondigt zwaar geëmotioneerd zijn afscheid aan als international. Hij heeft een psycholoog nodig om het trauma te verwerken. “Ik ging me steeds onder het bed verstoppen als ik nog maar wat hoorde vallen in huis”, zou hij daar later over zeggen.

2011, Madrid: aangetekende brief familie verpest droomtransfer

Adebayor wordt door Manchester City een half jaar uitgeleend aan Real Madrid. Hij helpt Los Galacticos aan de Copa del Rey, maar toch weigert de club hem over te kopen van de Citizens. De spits vertelt daar later over dat één van de redenen zijn ruzie met broers Kola en Peter is. Volgens Adebayor stuurde Peter in naam van de hele familie een aangetekende brief naar de club waarin stond dat ze hem niet moesten houden.

2012-2015, Londen: malaria en zelfmoordgedachten

Na zijn periode bij Madrid wordt Adebayor uitgeleend en later verkocht aan Tottenham Hotspur. Daar maakt hij aanvankelijk een goede start, tot hij medio 2014 getroffen wordt door een aanval van de dodelijke ziekte malaria. Gelukkig wordt de ziekte in een vroeg stadium vastgesteld zonder verdere erg voor de aanvaller. Maar even later stokt zijn doelpuntenproductie plots. Dan blijkt pas hoe diep de problemen met zijn familie eigenlijk zitten: hij beschuldigt zijn moeder ervan hem behekst te hebben, hij beschuldigt zijn verwanten ervan dat ze zijn bezittingen al verdeeld hebben met het oog op zijn dood. Later doet hij zijn hele verhaal in een aaneenschakeling van verhalen op Facebook. “Ik heb het vaak willen opgeven”, schrijft hij. “Ik heb vaak aan zelfmoord gedacht.”

2015, Londen: met muffins en koffie in de fitness

Niet dat Adebayor de meest professionele voetballer is. In zijn periode bij Tottenham laat hij zich opmerken tegenover zijn rechtstreekse tegenstander, de Noorse verdediger Brede Hangeland, door hem middenin de match te zeggen dat hij honger heeft en te vragen “of hij misschien geen goed restaurant kent in Londen”. De twee zouden later ploegmaats worden. “Als we krachttraining hadden in de fitness, kwam hij aan met een koffie en een muffin”, aldus Hangeland. “Hij werd op dat moment door drie clubs tegelijk betaald, maar hij zat gewoon in de fitness een koffietje te drinken. Hij is een geweldig talent, maar ontzettend lui.”

2015, Togo: zijn conditie op peil gehouden door balletje te trappen met vrienden

De inmiddels 31-jarige Adebayor verdwijnt uit de ploeg bij Tottenham. Hij kan veel geld vangen door naar Aston Villa te trekken, maar blaast de deal af “omdat hij wacht op een teken van God”. Zijn contract wordt ontbonden en hij blijft zonder club achter. Hij kwam amper 17 minuten in actie in zijn laatste zes maanden voor de Spurs, zit daarop een half jaar zonder club en trekt terug naar Togo. Zijn conditie houdt hij naar eigen zeggen op peil door even wat vrienden op te bellen als hij een balletje wilde trappen. In een interview met wereldvoetbalbond FIFA werkt hij op de lachspieren door te beweren dat hij “gouden genen” heeft. “Ik ben ervan overtuigd dat ik nog steeds meekan op het hoogste niveau”, zegt hij. Adebayor krijgt zowaar gelijk: Crystal Palace biedt hem een contract aan en trainer Alan Pardew is onder de indruk van zijn conditie.

Foto: Photo News

2016, Lyon: transferonderhandelingen met whisky en een sigaret

Na zes maanden en één goal in loondienst van Crystal Palace - zijn 97ste al in de Engelse Premier League - krijgt Adebayor geen nieuw contract meer. De Franse topclub Lyon biedt hem een uitweg, maar de transfer gaat niet door. “Ik sprak met hem af voor een koffie, maar tot mijn verbazing vroeg hij een scheut whisky bij zijn drankje toen ik aankwam”, doet voorzitter Geneseo zijn verhaal bij France Football. “Er bungelde ook een sigaret uit zijn mondhoek.” De onmogelijke eisen van Adebayor doen de deur al helemaal dicht en halen overal de kranten: hij zou een villa met zwembad met uitzicht op Corsica, een bekende chef-kok én een privéhelikopter om hem naar de training te brengen gevraagd hebben bij de onderhandelingen.

2017, Istanboel.

Nog eens zes maanden zonder club later komt het Turkse Basaksehir aankloppen. Adebayor scoort er in maart zijn eerste doelpunt in meer dan een jaar. Met hem erbij knokt de club zich tot de tweede plek in de competitie, hun beste resultaat ooit. Met zijn familie praten doet hij niet meer, vertelde hij. “Zij helpen me niet bij het uitoefenen van mijn job.”

Adebayor in actie op de voorbereiding met Basaksehir. Foto: Facebook.com

Woensdagavond neemt Adebayor het met zijn club Basaksehir op tegen Club Brugge, die hij treft in de voorrondes van de Champions League. Eén ding lijkt alvast zeker: snel onder de indruk van de omstandigheden zal hij niet zijn.