Belgische doelman Craninx ruilt het grote Real Madrid voor Nederlandse middenmoter

Het duurde even en “het was moeilijk”, aldus Alexandro Craninx over de onderhandelingen tussen beide clubs, maar Real Madrid en Sparta Rotterdam zijn het dan toch eens geworden over een overstap naar Nederland. De 21-jarige doelman tekent een contract voor 3 jaar.

Craninx, zoon van Belgische ouders, groeide op in Spanje. De afgelopen jaren stond hij onder contract bij Real Madrid. Hoewel hij af en toe bij de selectie mocht aansluiten, kwam het nooit tot officiële speelminuten bij de hoofdmacht.

Het afgelopen seizoen kwam hij zelfs nauwelijks aan spelen toe bij Real Madrid Castilla en daarom was Craninx maar wat blij met het telefoontje van Sparta-trainer Alex Pastoor, die hem uitnodigde voor een proefperiode in Nederland.

De keeper gaf eerder al aan deze krant aan dat hij een overstap naar Sparta eveneens ziet als een kans om terug te keren bij de nationale ploeg. “Ik wil een taal leren die in België gesproken wordt, want dat kan de deur bij de nationale ploeg weer op een kier zetten. Het was voor mij erg treurig om niet meer voor België uit te kunnen komen.” Vooralsnog wil Craninx er alles aan doen om eerste doelman te worden in Rotterdam. “Ik kom hier om te werken, te trainen en zoveel mogelijk minuten te maken.”

Sparta-trainer Pastoor is in ieder geval erg blij met de nieuwe aanwinst. “In de week dat we Alexandro op proef hadden, maakte hij vanaf het eerste moment indruk. Het is een ambitieuze en zeer talentvolle doelman die zich graag bij ons aan wilde sluiten, we zijn dan ook gelukkig dat we hem nu als nieuwe aanwinst mogen presenteren. We hebben vertrouwen in Alexandro en verwachten nog veel plezier aan hem te kunnen beleven in de komende seizoenen”, laat de coach optekenen op de clubwebsite.