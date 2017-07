Sam (22) werd brutaal verkracht door twee mannen na een avondje uit: “Ik kon niet stoppen met huilen”

De 22-jarige Sam Thompson was net een avond in Manchester gaan feesten met een vriend toen hij verkracht werd door twee mannen. De jongen doet nu zijn verhaal om andere slachtoffers aan te zetten erover te praten. “Verkrachting van mannen is nog een taboe, maar ik wou mezelf van kant maken nadien. Ik voelde me vuil en beschaamd.”

Sam was net verhuisd naar Manchester om meer bij zijn vriendin te kunnen zijn toen hij die bewust avond met een vriend op stap ging. De twee raakten elkaar kwijt en aangezien Sam zijn telefoon net kwijtgeraakt was, kon hij zijn vriend niet meer contacteren toen hij besloot mee te gaan met twee mannen met wie hij buiten de club aan de praat geraakt was.

“Het was ongeveer drie uur en iedereen stond op straat te wachten op taxi’s”, vertelt Sam, “de club was gesloten en we stonden wat te praten. Een man nodigde mij uit om mee naar huis te komen voor een drankje en dat leek een goed idee. Thuis in Newark had ik dat al honderd keer gedaan, de meeste van mijn vrienden heb ik zo leren kennen.”

Wat er daarna gebeurde is vaag. Sam herinnert zich nog een hotelkamer waar hij, nadat andere huiswaarts keerden, alleen achterbleef met twee mannen. “Ze maakten me nog een drankje. Ik weet niet of ze daar iets in hebben gedaan.”

“Ik herinner me dat ze mijn broek uittrokken, maar ik probeerde me niet te focussen op wat er gebeurde. Je kan vechten, vluchten, of verstarren. Ik verstarde. Beide mannen verkrachtten me om de beurt, het duurde een paar uur.”

Sam (links) met zijn broer Jake en een vriendin. Foto: Facebook

“Ik kan het mijn familie niet aandoen”

Na de vreselijke nacht herinnert Sam zich nog hoe hij verdwaasd naar huis strompelde. “Ik ging nog geld afhalen om mijn huur te betalen. Ik moet in shock geweest zijn. Toen ik doorwandelde, raakte het me. Ik wilde van een brug springen. Ik wilde niet leven.”

“De gedachte aan mijn familie, dat ze er kapot van zouden zijn, deed me denken dat ik het hen niet kon aandoen.” Eenmaal thuis duurde het echter niet lang voor hij instortte en zijn vriendin en de vriend met wie hij uit was geweest alles vertelde. “Ik kon niet stoppen met huilen. Ik was er kapot van. Ze zeiden dat ik naar de politie moest gaan. Ik wilde douchen maar ze zeiden nee.”

Met z’n drieën gingen ze naar de politie en de agenten maakten meteen een afspraak om DNA-stalen af te nemen, later die avond. De hele dag mocht Sam zich niet wassen. “Ik had dezelfde kleren aan en rook nog naar de mannen. Het was afschuwelijk”, vertelt hij.

Aan Unilad deed Sam zijn verhaal. Video: Unilad

Als een leeg omhulsel

Sams vriendin belde zijn ouders op, die zich meteen naar het appartement in Manchester repten. “Het was vreselijk te horen wat er gebeurd was”, vertelt mama Jan. “Sam was getraumatiseerd. Hij was als een leeg omhulsel en dat duurde maanden. Het was alsof het hem had weggenomen, ik kon het zien in zijn ogen.”

Na het doktersonderzoek en bloedtesten mocht Sam eindelijk de kleren die hij die bewuste nacht gedragen had, achterlaten bij de politie. Te bang om in Manchester te blijven wonen, verhuisde hij weer naar het ouderlijk huis. “De volgende maand wilde ik alleen maar sterven”, vertelt hij. “Ik verloor de controle, gooide stoelen en tafels in het rond, roepend dat ik wou sterven. Mijn jongste broer Jacob is 15, ik kan me zelfs niet inbeelden hoe erg het moest geweest zijn voor hem.”

“Ik was angstig, ik kon het huis niet verlaten. Ik durfde zelfs niet naar de achterkant van de tuin. Telkens ik buiten kwam, panikeerde ik. Ik kon het niet verdragen alleen gelaten te worden.”

Relatie op de klippen

Langzamerhand slaagde Sam er weer in normaal te functioneren in het openbaar. Thuis bleek echter dat hij het trauma nog lang niet verwerkt had. “Ik had nachtmerries en greep mijn vriendin vast in haar slaap. Ik probeerde ook wel seks met haar te hebben omdat ik normaal wilde zijn. Seks interesseert me momenteel niets. Ik weet niet waarom, maar ik heb gehoord dat het tamelijk normaal is na verkracht te zijn.”

“Het legde allemaal een zware last op haar schouders, en ik wilde geen last zijn. Ik ben in oktober verhuisd en sinds januari zijn we uit elkaar.”

De feiten dateren van september 2016, maar het duurde tot begin dit jaar dat Sam hulp zocht om alles te verwerken nadat hij een zenuwinzinking kreeg. “Ik werkte dag en nacht om maar niet aan de verkrachting te moeten denken”, vertelt de jongeman. “Ik sprak met niemand, ik huilde niet. Ik probeerde mannelijk te zijn, probeerde te doen alsof er niets gebeurd was.”

“Op een dag begon ik gewoon te huilen en moest ik wel aanvaarden wat er gebeurd was met me. Toen ben ik in therapie gegaan.”

Foto: Facebook

Van slachtoffer naar hulpverlener

In de lente sloot Sam zich aan bij het goede doel ‘Survivors Manchester’, dat mannelijke slachtoffers van verkrachting en seksueel misbruik bijstaat. Hij gaf onder meer de politie van Manchester een training in hoe ze met slachtoffers moeten omgaan.

Om het taboe rond mannelijke slachtoffers van verkrachting te doorbreken, deelde Sam nu zijn verhaal. “Mannen wordt verteld dat ze zich niet mogen laten doen en dat ze er niet over moeten praten omdat ze mannen zijn. Ze moeten mannelijk zijn.”

“Mijn grootste zorg op een avondje uit was vroeger dat ik mijn portefeuille zou kwijtraken. Ik dacht er nooit aan dat ik verkracht zou kunnen worden. Vrouwen wordt verteld dat je verkracht kan worden, maar het overkomt mannen ook.”