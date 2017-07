Na de moord op zijn ‘zus’ verdween hij uit ‘Thuis’. Hoe gaat het sindsdien met Ronny Daelman?

Wanneer we Ronny Daelman (35) bellen, past het even niet. “Ik ben momenteel op reportage, aan het draaien. Ik bel u straks terug”, zegt hij. Allicht zullen mensen die hem tijdens het draaien van die reportage zien, aanspreken als Sam. Van Sam Bastiaens uit “Thuis”. Dat personage was Ronny Daelman tot acht jaar geleden exclusief. Vandaag zijn er drie Ronny Daelman’nen. Eentje acteer nog.

“Ik was een reportage gaan draaien over openbaar vervoer van mensen met een handicap”, zegt Ronny Daelman wanneer hij terugbelt. Vanavond zit het in het journaal van het Mechels/Kempense lokale lokale ...