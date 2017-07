Zo afgetraind zag u Dries Mertens nog nooit (en daar zullen de vrouwelijke fans blij mee zijn)

Dries Mertens is stilaan klaar voor het nieuwe seizoen bij Napoli. En hij heeft er zin in, zo blijkt op Instagram. Mertens was de voorbije maand met Napoli op stage in Italië, maar is blij dat dat erop zit. “Dit was zonder twijfel de langste stage ooit, maar ik ben blij met het werk dat we geleverd hebben. Altijd met de glimlach”, luidde de boodschap van een afgetrainde Dries Mertens. Klaar om te knallen? We denken het wel!