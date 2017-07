Chelsea verliest ondanks treffer van Batshuayi van Bayern München

Chelsea heeft dinsdag in een duel om de International Champions Cup in Singapore met 3-2 verloren van Bayern München. Michy Batshuayi legde de eindstand vast.

Ruim 48.000 toeschouwers zagen in het Nationaal Stadion hoe Chelseadoelman Thibaut Courtois zich nog voor het half uur al drie keer moest omdraaien na treffers van Rafinha (6.) en twee keer Thomas Müller (12., 27.).

Thomas Muller amazing goal for Bayern Munich vs Chelsea pic.twitter.com/EZAHEVNuQH — TM™ (@ClassyGunners) July 25, 2017

Marcos Alonso, kort voor de pauze, en de in de basis gestarte Michy Batshuayi, met een inlegger in de slotfase, milderden voor de Blues. Alvaro Morata, die vorige week voor 80 miljoen euro werd overgenomen van Real Madrid, viel in de tweede helft in en maakte zo zijn debuut voor Chelsea.