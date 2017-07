Rihanna maakt indruk in vuurrode jurk met gewaagd decolleté

De Amerikaanse popster Rihanna heeft indruk gemaakt op de blauwe loper in hartje Londen. De ‘Wild Thoughts’-zangeres woonde de filmpremière van ‘Valerian and the City of a Thousand Planets’ bij in Cineworld op Leicester Square in een vuurrode jurk die haar boezem in de kijker plaatste.

De 29-jarige Riri draagt al eens graag streetwear, maar op een glamoureus evenement haalt ze de femme fatale in zich naar boven. Afgelopen maandagavond ging ze voor een vuurrode, romantische baljurk uit de nieuwe herfstcollectie het Italiaanse modehuis Giambattista Valli. De creatie legt de focus op haar volle boezem, waarmee Rihanna dan ook graag pronkte voor de vele cameralenzen. Ze werkte de jurk sober af met een paar oorbellen van Chopard, het merk waarmee ze samenwerkt, en een rode clutch. Haar lange lokken werden voor de gelegenheid naar achteren gekamd en werden lichtjes gekruld.

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Het is niet de eerste keer dat Rihanna hoge ogen gooit in een jurk van Giambattista Valli. Voor de Grammy’s in 2015, koos de ster voor een volumineuze roze jurk van het modehuis. Haar liefde voor dramatische jurken - echte binnenkomers, trouwens - is ook niet nieuw. Tijdens de vorige Grammy Awards droeg ze een erg bombastische zwarte rok van Armani Prive, in combinatie met een oranje top. Tijdens het filmfestival van Cannes ging ze voor volume à la Dior. Maar het is de eerste keer dat haar volle boezem in een zo”n glamoureuze creatie met alle aandacht gaat lopen.

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Rihanna tijdens het filmfestival van Cannes Foto: Photo News

Rihanna tijdens de mest recente uitreiking van de Grammy’s Foto: Photo News