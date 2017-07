Ajax-speler Abdelhak Nouri kan opnieuw zelfstandig ademen

Ajax-speler Abdelhak Nouri is ontslaan uit de intensive care. De 20-jarige Nederlander die drie weken geleden in elkaar zakte tijdens een oefenmatch, kan opnieuw zelfstandig ademen. Verder is zijn situatie onveranderd ten opzichte van de vorige update, dus stabiel maar met ernstige en blijvende hersenschade.

“De familie Nouri bedankt nogmaals iedereen die op enigerlei wijze betrokkenheid heeft getoond en steun heeft gegeven en vraagt tot slot aan een ieder om door te gaan met de smeekgebeden voor Abdelhak”, zo laat Ajax weten in een persbericht.

Abdelhak Nouri ging zaterdag in de tweede helft naar de grond en had last van hartritmestoornissen. De Amsterdammer werd op het veld gereanimeerd en daarna met een traumahelikopter naar het ziekenhuis in Innsbruck gebracht. Nouri werd daar in slaap gehouden. Onderzoek van de hersenfuncties bracht de ernstige schade aan het licht.

#StayStrongAppie Tweets