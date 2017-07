Aftellen naar start Jupiler Pro League: welke club heeft duurste spelers en waardevolste kern?

Vrijdag gaat de Belgische Jupiler Pro League weer van start. Maar hoe gewapend zijn de Belgische eersteklassers nu precies voor de seizoensstart? Op basis van de bekende website Transfermarkt.com blijkt dat Anderlecht veruit de beste troeven heeft om opnieuw kampioen te spelen: het heeft met een kern die geschat wordt op net geen 100 miljoen euro de duurste spelers in huis.

De website houdt zeer gedetailleerde gegevens bij over de spelers in onze hoogste divisie. Momenteel bestaat de A-kern van de clubs uit onze hoogste klasse uit 472 spelers, waarvan 264 buitenlanders. De gemiddelde leeftijd is 24,5 jaar. De totale waarde van alle spelers in 1A zou volgens de gespecialiseerde site neerkomen op 541,85 miljoen euro, zo’n 550 miljoen dus. De gemiddelde waarde per speler is zo’n 1,15 miljoen euro.

Anderlecht heeft veruit de waardevolste kern in de hoogste klasse van ons voetbal. Het collectief van paars-wit is net geen honderd miljoen waard, zo’n vijftien miljoen euro meer dan de kern van Club Brugge en zo’n dertig miljoen meer dan die van AA Gent. Racing Genk en Standard maken de top vijf vol, de rest volgt op respectabele afstand.

Leander Dendoncker heeft een marktwaarde die geschat wordt op 15 miljoen euro. Foto: BELGA

Anderlecht domineert ook top 25, Dendoncker duurste speler

Leander Dendoncker is volgens de website de duurste speler in de Belgische Jupiler Pro League. Zijn marktwaarde wordt op zo’n vijftien miljoen geschat, eentje meer dan José Izquierdo van Club Brugge. Opvallend: de top vijfentwintig bevat maar liefst negen (!) spelers van Anderlecht. Verder zitten er enkel spelers van Club Brugge (6), AA Gent (6), Racing Genk (3) en Standard (1) in.