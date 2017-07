AA Gent bindt Siebe Horemans twee seizoenen langer aan zich vast

Gent - Siebe Horemans heeft dinsdag zijn contract bij AA Gent met twee seizoenen verlengd. De 19-jarige Horemans had nog een contract tot eind juni 2018 bij de Buffalo’s, maar staat nu dus onder contract tot 2020.

Horemans maakte vorig jaar op 4 augustus zijn debuut bij het eerste elftal van Gent toen coach Hein Vanhaezebrouck hem een volledige wedstrijd liet spelen tegen het Roemeense FC Viitorul in de voorrondes van de Europa League. Enkele weken later mocht hij ook zijn debuut vieren in de Jupiler Pro League in de 4-2 overwinning tegen de latere degradant Westerlo.

Het tweede deel van het seizoen werkte Horemans op huurbasis af bij Oud-Heverlee Leuven in de Proximus League. Daar speelde de centrale verdediger zeven wedstrijden, waarin hij één keer wist te scoren.