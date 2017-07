28 jaar waren ze gescheiden, totdat hun zoon besloot hen opnieuw bij elkaar te brengen

28 jaar lang waren ze gescheiden, tijdens 2 decennia wisselden ze geen woord met elkaar. Nu ziet het leven van Annette Wensley en Duncan Gray uit Kent er opnieuw heel anders uit, dankzij de tussenkomst van hun zoon Stuart.

Toen Annette Wensley en Duncan Gray elkaar voor het eerst tegenkwamen op een racing circuit in Engelse Brands Hatch in 1979 was het liefde op het eerste zicht. Twee jaar later waren de twee getrouwd en samen kregen ze een prachtige zoon, die ze Stuart noemden.

Maar door de jaren heen groeide het koppel uiteen. Uiteindelijk besloten ze dat het beter was om uit elkaar te gaan. Annette en Duncan gingen elk hun eigen weg, terwijl Stuart bij zijn mama bleef. Ze kregen allebei enkele andere relaties en het leven ging verder. Twee decennia spraken de twee niet meer met elkaar.

Dankzij Stuart

Totdat hun zoon Stuart besloot dat het tijd was om iets te ondernemen. Hij wilde dolgraag zijn vader vinden en besloot al zijn moed bijeen te schrapen om zijn moeder om hulp te vragen. In 2009 lukte het hem via oude vrienden om zijn vader, die ondertussen 321 kilometer verder woonde, te vinden.

Hij sprake meteen met hem af en besloot zijn moeder ook mee te nemen. Maar die wilde haar zoon eerst de kans geven om Duncan te ontmoeten en bleef in de wagen op hem wachten. “Enkele uren later kwam Stuart terug en hij was enorm tevreden dat hij zijn vader had kunnen terugzien. Maar hij vertelde ook dat Duncan aan het herstellen was van kanker en dat was een verschrikkelijke schok”, vertelt Annette aan Daily Mail.

Die ene zin

Drie maanden later kreeg de vrouw een mail in haar mailbox. Haar voormalige echtgenoot wilde weten hoe het met haar ging. Vanaf toen spraken ze urenlang met elkaar, online. Maar aangezien ze allebei iemand nieuw in hun leven hadden, besloten ze niet af te spreken.

Toch bleek de aantrekkingskracht tussen hen twee enorm groot. In september 2016, toen ze allebei opnieuw single waren, kreeg Annette plots telefoon. Duncan was in allerijl naar het ziekenhuis afgevoerd met interne bloedingen. Maar hij wilde haar nog één ding zeggen: “Ik ben nooit gestopt met van jou te houden.” Toen besefte ook Annette dat ze nooit meer afscheid van hem wou nemen.

Liefde op het tweede gezicht

Duncan zijn gezondheid verbeterde snel en zijn woorden gonsden nog na in het hoofd van Annette. Ze besloten het er dan ook op te wagen. Stuarts moeder en vader vertellen dat ze nog nooit zo zenuwachtig zijn geweest dan bij hun tweede eerste ontmoeting. “Mijn hart was aan het kloppen in mijn keel. Het was tenslotte al 28 jaar geleden. Maar zodra ik hem zag, kwamen al die oude gevoelens terug”, zo vertelt de 58-jarige vrouw nu.

Dit weekend hebben de twee elkaar opnieuw het jawoord gegeven, onder het toeziend oog van hun ondertussen 34-jarige zoon Stuart, die hen opnieuw bij elkaar had gebracht. Ze stapten in het huwelijksbootje op het racing circuit waar het koppel elkaar leerde kennen. “Zonder onze zoon zouden we nooit opnieuw de liefde hebben gevonden bij elkaar. Het is prachtig zo. We zijn opnieuw een hechte familie, met ons drietjes, allemaal samen”, zegt de 58-jarige mama.