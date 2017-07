Waasland-Beveren voert populaire beslissing door: dit seizoen goedkopere pintjes op de Freethiel

Wie het komende seizoen naar wedstrijden van Waasland-Beveren wil kijken, heeft nu ook een extra stimulans. De Waaslanders verminderen namelijk de prijs van het bier, in samenwerking met hun partner AB Inbev. Een pintje zal vanaf nu 5% goedkoper zijn, en supporters kunnen ook 50cl-pintjes verkrijgen.

“We beseffen dat we nog veel meer moeten doen voor onze supporters, we gaan dat ook doen. Geel-blauw gaat, samen met partner AB Inbev, de kwaliteit én kwantiteit verhogen. Zo zullen de supporterscafés beter en mooier worden ingericht; meer geel, meer blauw, meer Waasland-Beveren.”

“Bovendien zal je vanaf de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen ook halve liters kunnen verkrijgen. Op die manier hoef je minder over en weer te gaan naar de verschillende cafés. Dat is niet alles. Vanaf nu worden de pintjes ook vijf procent goedkoper. Je betaalt minder per centiliter! Je zal de keuze hebben tussen een biertje van 33 en een biertje van 50 centiliter. Kort samengevat: je krijgt meer voor minder!”