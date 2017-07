Charleroi verliest laatste oefenmatch in voorbereiding tegen Tubeke

Charleroi is voor het eerst in deze voorbereiding de boot ingegaan: het verloor met 1-2 tegen Tubeke (1B). Hoewel Felice Mazzu onder meer Mata, Fall, Tainmont en Pollet opstelde, was het toch het B-elftal van Charleroi dat aan de bak moest. Van de basiself maken immers enkel Diandy, Benavente en Pollet of Rezaei een reële kans om zaterdag tegen Kortrijk aan de competitie te beginnen.