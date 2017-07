Spaanse Ministerie van Sport schorst verdachte voorzitter van voetbalbond

De Spaanse overheid heeft de opgepakte voorzitter van de voetbalbond, Angel María Villar, geschorst. De 67-jarige Bask, die 29 jaar de leiding had over de nationale voetbalbond RFEF, werd vorige week opgepakt op verdenking van corruptie, valsheid in geschrifte en verduistering. Villar zit sindsdien achter de tralies.

Het Spaans Ministerie van Sport besloot dinsdag tijdens een spoedoverleg dat Villar voorlopig voor een jaar wordt geschorst. Dat geldt ook voor vicevoorzitter Juan Padrón. Het maakt de weg vrij voor een nieuwe interim-voorzitter van de RFEF.

Villar zit ook in het bestuur van de Europese voetbalbond UEFA en geldt bij de mondiale federatie FIFA zelfs als ‘senior-vicepresident’. Als langstzittend bestuurslid is hij na voorzitter Gianni Infantino de hoogste man in Zürich. Naar verwachting raakt hij die positie op korte termijn ook kwijt.