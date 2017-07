White Star wacht op uitspraak van Brussels Hof van Beroep omtrent stadion

Brussel - White Star Brussel heeft nog steeds geen zekerheid omtrent zijn stadion voor komend seizoen. De Brusselse amateurclub wacht op een uitspraak van het Brussels Hof van Beroep omtrent de exploitatie van het Edmond Machtensstadion, zo bevestigde Michel Eylenbosch van White Star dinsdag aan Belga.

Normaal gezien moest WS Brussel vanaf 1 juli, op bevel van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek, zijn biezen pakken uit het Edmond Machtensstadion. Dat complex wordt gedeeld met RWDM, dat net als White Star komend seizoen actief is in de tweede amateurdivisie. De gemeente Molenbeek, de eigenaar van het Edmond Machtensstadion, had in mei beslist de huurovereenkomst met WS Brussel stop te zetten. Volgens het gemeentebestuur kwam de club haar financiële verplichtingen niet na.

De club van John Bico legde zich echter niet neer bij de beslissing van het gemeentebestuur en startte een rechtszaak tegen de uitsluiting. De voorzitter van het Hof van Beroep in Brussel gaf White Star in afwachting van een definitieve uitspraak gelijk. “Op straffe van een boete van 25.000 euro per inbreuk werd de gemeente Molenbeek verplicht de huurovereenkomst na te leven”, liet WS Brussel begin juli weten in een gepeperd persbericht.

Afgelopen donderdag bepleitten Bico en co hun zaak voor het Brussels Hof van Beroep, in de loop van de week wordt een definitieve uitspraak verwacht.