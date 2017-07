Opnieuw twee tieners aangevallen met “schadelijke stof” in Londen

Eerder deze maand waren er ook al een reeks zuuraanvallen in het oosten van Londen. Foto: rr

De politie van Londen is dinsdagavond nog maar eens opgeroepen voor een vermeende zuuraanval. Twee tieners werden in het oosten van de stad geraakt door een “schadelijke stof”. Ook de voorbije dagen waren er meermaals meldingen van zuuraanvallen.

LEES OOK. Daders op brommer plegen vijf zuuraanvallen in Londen, tiener opgepakt

Op een Twittervideo is te zien hoe hulpdiensten water gieten over het gezicht van een jongeman in het Londense Bethnal Green. Een andere jongeman zit op het trottoir terwijl een verpleger zijn bloeddruk neemt.

De twee jongemannen zouden kort daarvoor het slachtoffer geweest zijn van een aanval met een “schadelijke stof”, mogelijk opnieuw bijtend zuur, aldus de Britse media. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en zetten het hele gebied af.

Enkele dagen geleden werd de Britse hoofdstad nog getroffen door een reeks aanvallen met bijtend zuur. Twee mannen hadden toen in anderhalf uur liefst vijf mensen geviseerd. Er werd een tiener opgepakt, maar het is nog niet duidelijk of hij een van de daders is.

De twee daders, die met een brommer rondreden, sloegen toe in de Londense wijken Hackney, Stoke Newington en Islington. Een 32-jarige man - die ook met een brommer reed - liep zware verwondingen in het gezicht op nadat de twee naast hem waren komen rijden en bijtend zuur in zijn gezicht gegooid hadden. Vervolgens stalen ze zijn voertuig. Nog een man raakte die avond zwaargewond, bij de andere slachtoffers vielen de verwondingen mee.

“We kregen dinsdagavond rond 19 uur opnieuw een melding binnen van een aanval op twee tieners”, aldus de Londense politie. “Ze werden allebei naar het ziekenhuis gebracht. We weten op dit moment nog niet hoe erg ze eraan toe zijn.”

Er werden nog geen verdachten opgepakt.