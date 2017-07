Hier zijn de pootjes van uw trouwe viervoeter opnieuw veilig

Gent - De hondenlosloopweide aan de Watersportbaan is terug open. Nadat honden er gewond waren geraakt door glasscherven, liet de stad een deel van de bodem afgraven en een beschermende mat plaatsen.

Vier maanden geleden raakte de zesjarige Amerikaanse Stafford Simba (foto) gewond aan zijn vier poten. Op de hondenlosloopweide aan de Watersportbaan was hij in glas gelopen. Simba was niet de eerste hond die gewond raakte door glas en de Stad besloot de weide tijdelijk te sluiten en ze te saneren.

“De Groendienst heeft een deel van de bodem weggegraven, een speciale mat gelegd en daarop werd aarde gestort en gras gezaaid. De honden kunnen nu opnieuw veilig spelen”, zegt de bevoegde schepen, Rudy Coddens (SP.A). Die benadrukt dat het glas in de bodem niet afkomstig is van vissers die de honden weg willen. “Het glas ligt er al lang, waarschijnlijk van toen de Watersportbaan werd uitgegraven. De aarde leeft en duwt het glas naar boven. Door die mat kan dat nu niet meer. We hebben ook het zwemgedeelte beter afgesloten, waardoor de honden niet meer weg kunnen via het water.”

Coddens beseft het belang van de hondenlosloopweide aan de Watersportbaan. “Niet alleen kunnen honden er vrij rondlopen en zwemmen, het is ook een ontmoetingsplek voor baasjes. Er ontstaan zelfs echte vriendschappen.”

De hondenlosloopweide aan de Rozebroeken is de volgende die wordt aangepakt. “Ook daar zit rommel in de grond”, zegt Coddens. “Waarschijnlijk gaan we daar volgend jaar aan de slag.”