RC Genk: Ambitie en kwaliteit te koop

RC Genk en continuïteit. Het is sinds het ontstaan van de club 29 jaar geleden een moeilijk verhaal. Na elk van de drie landstitels volgde steevast een scherpe terugval. Dat was na de laatste hoofdprijs in 2011 niet ­anders. In de afgelopen drie seizoenen werd zelfs tweemaal Play-off 1 gemist. Dat moet beter. Stiekem wil Genk opnieuw een hand ­uitsteken naar de oppergaai, maar die versmachtende druk wil het zichzelf, althans naar buiten uit, niet opleggen.