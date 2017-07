Eerst een massage, dan het vliegtuig op

Wellness tijdens het wachten. In de luchthaven van Schiphol in Nederland kan het al. Foto: BELGAIMAGE

Brussels Airport trekt volop de kaart van luxueus comfort. De luchthaven wil binnenkort honderdduizenden passagiers laten genieten van wellness, fitness en gastronomische hoogstandjes vóór ze het vliegtuig opstappen. “Het is de internationale trend”, zegt reisexperte Britta Baeke. “Alleen maar shoppen is passé.”

De luchthaven van Zaventem legt de lat nog wat hoger. CEO ­Arnaud Feist hoopt ­tegen 2019 meer dan 25 miljoen passagiers per jaar te mogen verwelkomen. Daarmee zou Brussels Airport eindelijk officieel tot de grote jongens in luchtvaartland ­behoren. Maar om dat doel te bereiken, volstaan wat extra bestemmingen niet. “Naast een goede bereikbaarheid, moet ook het comfort ­omhoog”, zegt Florence Muls, woordvoerster van Brussels Airport.

En dat mag best op een luxueuze manier. Zo denkt de luchthaven aan een wellness- en een fitnessruimte na de veiligheidscontroles. Daar zouden passagiers voor hun vlucht vertrekt de benen kunnen strekken op de loopband, of de stress van zich ­afgooien op de massagetafel. Daarnaast lopen ook ­gesprekken met een ‘grote naam’ om een gastronomisch restaurant te openen. Dat restaurant zou ook toegankelijk moeten zijn voor bezoekers van de luchthaven of ­zakenlui. Die kunnen er dan tafelen met een uitzicht op vertrekkende en aankomende vluchten op het tarmac.

Shoppen is passé

“Dat soort luxe is ontstaan in het Midden-Oosten en is nu dé trend in alle grote luchthavens ter wereld”, zegt Britta Baeke, reisexperte van Travel Express. “De lucht­havens van Amsterdam, ­Parijs en Frankfurt hebben het al geïntroduceerd. Als Brussels Airport dezelfde uitstraling ambieert, mag ze op dat vlak absoluut niet achterblijven. Voor vele passagiers, en zéker voor zakenreizigers, is alleen shoppen passé. Als je enkele uren op een lucht­haven moet doorbrengen voor een aansluitende vlucht ben je snel uitgekeken op die winkels. Een massage of toertje op de spinningfiets zijn dan toch veel aantrekkelijker?”

Concrete details kan Brussels Airport voorlopig niet kwijt. “Het behoort tot onze strategische plannen”, luidt het. De kans dat de lucht­haven zélf een betalende fitness- en wellnessruimte gaat uitbaten, acht Baeke bijzonder klein. “In het buitenland worden ze steeds uitbesteed aan gespecialiseerde ketens.”