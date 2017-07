Zweden gaat ondanks nederlaag, samen met Duitsland, naar kwartfinales EK

Brussel - Zweden heeft zich dinsdag op de derde speeldag van de groepsfase op het EK voetbal voor vrouwen in Nederland, ondanks een 2-3 nederlaag tegen Italië, geplaatst voor de kwartfinales. Duitsland stoot na een 0-2 zege tegen Rusland als groepswinnaar in poule B door naar de laatste acht.

Italië, dat al uitgeschakeld en nog puntenloos aan de partij tegen Zweden begon, kwam via Sabatino (4. en 37.) en Girelli (85.) drie keer op voorsprong in Doetinchem. Twee keer kon Zweden terugslaan, dankzij Schelin (14.) - vanop de stip - en Blackstenius (47.). Maar de Italianen trokken in het slot toch hun zege voor de eer over de streep.

Doordat ook Rusland onderuitging tegen Duitsland, gaan de Zweden toch nog door naar de kwartfinales. Duitsland had tegen Rusland voldoende aan twee strafschopdoelpunten voor een 0-2 zege. Peter (10.) en Marozsan (56.) voltrokken vanaf elf meter het Russische lot.

In de kwartfinales neemt Duitsland het op tegen Denemarken. Zweden treft gastland Nederland, dat maandag nog met 2-1 te sterk was voor de Red Flames.