Nu al het einde van de bubbel? Chinese ploegen krijgen stevige waarschuwing na openstaande schulden

Dertien van de zestien Chinese eersteklassers zijn deze week stevig op de vingers getikt door de Chinese voetbalbond. Die ploegen zouden onder meer achterstallige spelerslonen niet kunnen betalen. Ze hebben tot 31 augustus de tijd om hun schulden af te betalen, anders worden ze geweerd voor het nieuwe seizoen...

De Chinese competitie onderging dit seizoen een serieuze makeover. Zo werden grote bedragen betaald voor Europese topspelers: 65 miljoen euro voor de Braziliaan Oscar, 21 miljoen euro voor Axel Witsel en ga zo maar even door. De Chinese eersteklassers konden met geld smijten omdat de overheid meer geld pompte om de competitie zo beter te maken — en om jeugdspelers beter te kunnen opleiden. Van dat laatste kwam in eerste instantie weinig in huis, waarna de Chinese voetbalbond nog voor het seizoen al ingreep. Zo mochten de ploegen nog maar met drie buitenlandse spelers per wedstrijd spelen.