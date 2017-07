Met Simons en Izquierdo als jokers: zo speelt Club Brugge vanavond in de Champions League

De eerste echte match met inzet voor Club Brugge wordt meteen een zware vuurdoop voor coach Ivan Leko. Hoe hij Basaksehir wil aanpakken, laat Leko helemaal in het midden. “Ik ga niet in op namen, het gaat om de ploeg. Wij zijn Club Brugge.”

Wie sowieso niet zal spelen vanavond zijn doelman Butelle (zoekt andere club, wordt niet meer op gerekend), Limbombe, Rotariu, Cools, Diaby, ­Masovic en Mera. En Wesley en Poulain (adductoren) zijn nog geblesseerd.

De coach ontkent wel dat er door de blessure van Benoît Poulain een plaats is voor Björn Engels, transfer in hoofd en nauwelijks anderhalve oefenmatch in de benen. Alleen dit: “We weten allemaal waarom hij de eerste weken niet speelde.”

Roestige standvastigheid

Schrik dus niet als in de eerste officiële match van dit seizoen Timmy Simons gewoon weer in de basis staat. Dan wel centraal achterin, met Denswil en Mechele (of toch Engels?). Club kan wel wat rustige, zij het wat roestige, standvastigheid gebruiken. Dat de Italiaanse ref Mazzoleni een antiquair is mag in deze niet meespelen.

Voorin is spits Jelle Vossen fit. Vraag is of Leko met ­Izquierdo op de linkerflank durft te kiezen. Want Limbombe is “een speler die zich boven de groep stelt”. En zulke spelers moet Leko niet.

“Izquierdo is in elk geval fit. Oké, hij traint nog maar twee weken voluit en hoopt nog steeds op een transfer, maar uit onze gesprekken blijkt dat hij klaar is om ons te helpen.”

Club kan gezien het stroeve spel misschien al van de eerste minuut alle hulp gebruiken, vraag is of Leko de Gouden Schoen al meteen durft te ­laten starten. Als joker dus. Of komt Vanaken op links en komt Refaelov centraal? Veel vragen. Een teken dat Club nog zoekt. Antwoord(en) vanavond.

Verwachte elf Club Brugge: Horvath, Mechele, Simons, Denswil, Palacios, Vormer, Refaelov, Nakamba, De Bock, Vossen, Dennis

Invallers: Hubert, Engels, Touba, Vanlerberghe, Izquierdo, Vlietinck, Perbet, Vanaken

Verwachte elf Basaksehir: Volkan, Caicara, Epereanu, Da Costa, Clichy, Visca, Emre, Mahmut, Elia, Adebayor, Cikalleshi

Invallers: Cakir, Ucar, Erdem, Attamah, Kahveci, Frei, Inler, Napoleoni, Torun