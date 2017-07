Ref Lambrechts over waarom hij buisde voor het examen: “Ik heb te veel getwijfeld. Of te snel gelezen”

De jaarlijkse testen voor de scheidsrechters werden een ramp. Drie refs uit 1A faalden, twee refs daagden niet op. In totaal zijn 24 van de 69 refs in het profvoetbal (lijnrechters incluis) meer dan een maand out. Erik Lambrechts, één van de scheidsrechters die niet slaagde voor de theoretische testen, stond ons te woord.

Hoe hard is de klap aangekomen?

“Ik ben eindelijk aan het bekomen. Maar het is natuurlijk nog altijd niet helemaal verteerd. Sinds 1 juli trainen wij twee keer per week met de acht semiprofessionele refs. Ik keek enorm uit naar de seizoenstart en dan gebeurt zoiets. Ik kan anderhalve maand niet actief zijn.”

Weet je al hoe het komt dat je op de niet eens zo moeilijke test geen zeven vragen op tien juist kon beantwoorden?

“Het is drie dagen later nog altijd moeilijk te vatten. Ik doe die testen al zo lang en ik was telkens meteen geslaagd. Nu heb ik te veel getwijfeld, denk ik. Of te snel gelezen. Stress zal ook wel hebben meegespeeld, maar het zou belachelijk zijn dat als excuus te gebruiken. Anders was ik er de vorige keren ook niet door geraakt.”

De Pro League kondigde al aan: geen 2.050 euro bruto maandvergoeding voor de maand augustus en natuurlijk ook geen wedstrijdvergoeding van 1.900 euro bruto. Hoe hard komt dat aan?

“In ons contract staat inderdaad dat, als we niet slagen in de fysieke of theorieproeven, we geen vergoeding ontvangen. Maar daar ga ik niet te lang bij stilstaan. Ik focus me nu op de trainingen op dinsdag en donderdag en zal mijn uiterste best doen om bij de herkansingen op 7 september er wel te staan.”

Veel hoongelach gehoord?

“Aangenaam zijn die reacties niet, het is mijn eigen fout. Ik zal er moeten uit leren. Ik moet daar tegen kunnen. Ik zit nu eenmaal in een sector waar vooral over wordt geschreven als het niét goed gaat.”

Hebt u eraan gedacht om te stoppen?

“Geen moment. Het is niet omdat je één keer zakt, dat het voorbij is. Iedereen is wel eens gezakt in één of andere test. Als al die mensen allemaal meteen zouden stoppen, zouden er maar weinigen hun doel bereiken. Neen, ik ga er alles aan doen om terug te komen.”