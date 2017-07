Voorzitter Marc Coucke noemt KV Oostende zijn ‘weireldploegsje’. Vanaf vandaag is KVO vooral een Europees ploegsje, want het reist naar het grote Marseille voor de eerste Europese match in zijn ­geschiedenis. Wij kozen de ervaren rotten David ­Rozehnal (37) en Silvio Proto (34) uit als gidsen.

In het voetbal zagen ze bijna ­alles. Silvio Proto won zes titels met Anderlecht en speelde in grote stadions als dat van Milan, Dortmund, Arsenal. Terwijl ­David Rozehnal titels en bekers won in België, ...